Decir sí al color en los zapatos de novia, con Calzado vitamina

Atrás quedan ya los clásicos zapatos de novia blancos, ahora se llevan personalizados y en colores vitamina para un look nupcial de lo más original

El día de la boda es uno de los más importantes en la vida de una persona, especialmente para la novia porque se convierte automáticamente en el centro de atención. Un día para disfrutar de principio a fin con amigos y familiares, luciendo ese vestido con el que se siente identificada y con el que se ha vivido el proceso desde cero durante los meses previos. No merecen menos importancia otros elementos del estilismo como los zapatos, las joyas o el peinado, por ejemplo.

De hecho, los zapatos de una novia adquieren cada vez más importancia, ya que son los que ponen el broche de oro al look. Desde unas alpargatas, unos zapatos en un color inesperado como los de Carrie Bradshaw, o un diseño personalizado, creado exclusivamente para la ocasión. Una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años, con zapatos de todos los colores y diseños, que le dan un toque de vitalidad y mucha personalidad al look nupcial.

A la hora de escoger los zapatos de novia, existen tantas opciones como colores hay, pero, además, también se puede tener en cuenta los diferentes significados de cada tono. Desde el rojo que simboliza el amor y la pasión, hasta el azul que representa la lealtad y armonía, el rosa la amistad y la dulzura o el amarillo la positividad y la felicidad.

Una vez elegido el color de los zapatos, es el momento de incorporarlo al look nupcial con estilo. Para ello, se puede hacer que sean el centro de atención con un vestido de novia sencillo. Otra opción es hacerlo con complementos a juego como el color del ramo de novia, un tocado en el pelo o alguna que otra joya en ese tono. Además, se puede hacer aún más especial con unos zapatos de novia personalizados donde se pueda incorporar más de un color o incluso grabar las iniciales o la fecha de la boda.

Lomas Shoes es la firma española de calzado donde se pueden encontrar zapatos de novia a medida y hechos a mano. Se puede elegir entre las diferentes alturas del tacón, tanto si se quiere un taconazo para estar a la altura, como un tacón medio o bajo para aguantar toda la noche sin parar de bailar. Pero además, la combinación de colores le dará al look un toque único y de lo más original incorporando colores con tejidos como el plumeti que le dan ese aire elegante y refinado.

Para las novias que busquen algo diferente, los modelos de colores son la mejor elección. Desde en diferentes tonos de la misma gama de color, con abalorios como strass o plumas y con el tacón como protagonista con bordados, flores o con glitter.