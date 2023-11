​Siete de cada diez españoles mayores de 40 años que padecen EPOC están sin diagnosticar

El Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) ha recibido el premio “2023 Duncan A. Gordon Award”, que concede la prestigiosa revista The Journal of Rheumatology, por el artículo publicado bajo el título “Risk of Severe COVID-19 Infection in Patients With Inflammatory Rheumatic Diseases”, sobre el riesgo de infección por COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias.