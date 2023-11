Jaume Balagueró imparte un seminario en La Nau de la Universidad de Valencia

El director de cine, Jaume Balagueró visitará este martes 14 de noviembre a las 19 horas el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València para impartir una ‘master class’ en el marco del festival Golem Fest. El acto, de entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará en el Aula Magna y contará con la participación de Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària; Susana Alfonso, directora del Golem Fest y Jesús García Cívico, profesor de Filosofía Política y del Derecho y escritor.

Jaume Balagueró nació el 3 de noviembre de 1968 en Lleida, pero a los cinco años la familia se fue para Barcelona por cuestiones de trabajo de su padre, médico, como su abuelo. El otro abuelo era ingeniero de caminos, uno de los pioneros del Super-8 en España. Todo lo que veía en casa de su abuelo era un universo de cine. Así que desde muy pequeño decidió que a lo que quería dedicar su vida era al séptimo arte, aunque la decisión tardó en coger forma. Al principio lo que le gustaba era contar historias y escribía mucho. En el colegio por ejemplo era siempre el que contaba historias, muchas veces historias de miedo.

En 1999 dirigió su primer largometraje, Los sin nombre, una adaptación de la novela homónima de Ramsey Campbell, con la que ganó el Meliès de Oro a la mejor película fantástica europea de ese año, suponiendo su despegue a nivel internacional. En 2002 dirigió junto a Paco Plaza OT: la película, un documental sobre el programa televisivo que tantas pasiones despertó ese año, donde se hacía un seguimiento de las peripecias del grupo de cantantes.

Sus dos siguientes largometrajes: Darkness y Frágiles, para los que pudo contar con mayores presupuestos y la intervención de prestigiosos actores de Europa y de los Estados Unidos, apuntalan una obra aclamada en todo el mundo por los aficionados al género, coherente y muy personal. Ya no por la revisitación de temas recurrentes que ha conseguido hacer suyos, sino por el uso de ciertos recursos expresivos (las máscaras antigás, los transistores de radio antiguos, los viejos retratos familiares, y el famoso «efecto Balagueró», una suerte de efecto estroboscópico utilizado en momentos “siniestros” con los que logra recrear una atmósfera verdaderamente desasosegante sin recurrir necesariamente a truculencias demasiado explícitas.

Su siguiente proyecto sería REC, que codirigida con su gran amigo Paco Plaza, se convirtió en la segunda película española más taquillera del año 2007, solo superada por El Orfanato de Bayona. Dos años más tarde, recluta a Luis Tosar y Marta Etura para el thriller de terror Mientras duermes. La cinematografía de Jaume Balagueró se construye desde su peculiar visión de la cultura del apocalipsis, una visión muy personal del fin del mundo en el ámbito de lo cotidiano. Lo cotidiano es lóbrego, pero no es distópico, no se encuentra al borde del colapso, el apocalipsis surge en el propio hogar. Toca todos los aspectos más oscuros y arraigados en la mente del ser humano, la muerte, los ritos ancestrales, la existencia del mal primigenio por encima de las religiones convencionales y la posibilidad de la sociedad moderna de poder abordar aquello que no puede explicar.

FILMOGRAFÍA

2022 |Venus 2021 |Asalto A La Casa De Moneda 2017 |Muse 2014 |REC 4: El fin 2011 |SleepTight 2009 |REC 2: Experimenta el miedo 2008 |[Rec] 2005 |Frágil 2002 |La séptima víctima 2002 |OT: la película 1999 |Los sin nombre

Esta iniciativa, cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, al ser uno de los proyectos distinguidos por Activa Fest, una convocatoria de ayudas impulsada por la Universitat de València para promover la programación de festivales culturales o artísticos realizados en la Comunidad Valenciana.

La máster class se incluye como actividad extraordinaria del Golem Fest, Festival dedicado a la Fantasía, el Terror y la Ciencia Ficción, que se llevará a cabo esta misma semana del 16 al 19 de noviembre en el Auditorio Joan Plaça del Jardín Botánico con entrada gratuita.