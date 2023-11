GRUPO LINKA remarca la importancia de contar con el soporte de una empresa de seguridad informática en cada compañía

Hoy en día, el daño ocasionado por un ciberataque a una empresa española tiene un coste medio que supera los 100.000 €. Además, durante el último año, más de la mitad (51 %) de las empresas españolas ha sido blanco de una de estas acciones. Ambos datos provienen de un informe realizado por una compañía especializada en el que también se indican que el 28 % de las empresas atacadas sufrió la pérdida de clientes.

En este contexto, contar con el apoyo de empresas ciberseguridad como GRUPO LINKA es un factor fundamental. En particular, esta firma destaca por disponer de un equipo profesional que se encuentra a la vanguardia de las distintas soluciones de seguridad defensiva y ofrece un servicio de auditoría ciberseguridad muy completo.

La importancia de contar con soporte en el área de ciberseguridad En los últimos tiempos, empresas y pymes de distintos sectores se han visto obligadas a llevar adelante un proceso de transformación digital para mantener su competitividad. Esto ha conllevado también que la seguridad cibernética se haya convertido en un requisito indispensable.

Esto se debe a que los ciberataques pueden interrumpir la operación total de una empresa, resultando en pérdidas económicas significativas. Asimismo, la pérdida de información durante un ataque podría llevar al cierre de una compañía.

Es por estos motivos que contar con el soporte de una empresa como GRUPO LINKA ayuda a evitar pérdidas económicas considerables. Además, los servicios que ofrece esta firma garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que es crítica para el funcionamiento de un negocio, protegiendo la reputación de las empresas.

Test de vulnerabilidades con GRUPO LINKA Esta empresa lleva adelante un test de vulnerabilidades que comienza por un exhaustivo análisis de activos. Para ello, se crea un inventario y se clasifican activos en la red. Esto establece la base para identificar dispositivos y determinar si algún equipo no detectado se ha conectado a la red. Después, se lleva a cabo el escaneo de sistemas para buscar fallos en software, configuraciones y dispositivos asociados a cada dirección IP.

Este proceso genera un informe completo que destaca todas las vulnerabilidades detectadas.

El siguiente paso consiste en clasificar y priorizar los riesgos, ya que no todas las vulnerabilidades pueden abordarse de inmediato debido a limitaciones de tiempo, recursos y presupuesto. Con respecto a esto, los profesionales de GRUPO LINKA se enfocan en solucionar primero las vulnerabilidades más graves en sistemas críticos. Por último, se ofrece la opción de aplicar parches de manera automática para resolver las vulnerabilidades detectadas.

GRUPO LINKA destaca de otras empresas ciberseguridad por llevar adelante un enfoque integral, permitiendo no solo detectar, sino también remediar las vulnerabilidades encontradas. De esta manera, es posible proteger y garantizar el correcto funcionamiento de un negocio.