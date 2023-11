Di adiós a las manchas de tu piel

Las manchas en la piel es un problema estético que afecta a muchas personas. La piel tiene memoria, y poco a poco pasa factura. La exposición prolongada al sol sin una protección adecuada puede ser una de las principales causas pero no la única, también pueden tener su origen en otros factores, como los hormonales (melasmas), el consumo de medicamentos o manchas asociadas a procesos inflamatorios, como el acné, por ejemplo.

En invierno, al no haber exposición solar, es un buen momento para tratarte esas manchas que son tan molestas, por aquí te traigo las últimas novedades:

GERMAINE DE CAPUCCINI

Tras más de dos años de investigación y desarrollo, la firma GERMAINE DE CAPUCCINI ha creado Pigment Therapy, dentro de su línea profesional Expert Lab. Un sistema integral estético que reduce e incluso elimina todo tipo de manchas en tiempo récord, gracias a la combinación de 18 principios activos que aseguran una gran efectividad potenciada por la acción del nanopolímero patentado HLG, combinado con técnicas y aparatología específica como Mesoboost y Dermatech Pen 36.

Pigment Therapy reúne dos terapias: la realizada en cabina y la que se lleva a cabo en casa. Con esta terapia se consiguen dos objetivos, por un lado, corregir eficazmente las hiperpigmentaciones existentes y por otro, evitar su reaparición.

“Pigment Therapy se ha creado a partir de la combinación del tratamiento en cabina y tratamiento domiciliario, ya que las manchas necesitan una constancia para conseguir los resultados esperados”, afirma Inmaculada Vivó, Global Technical Director de Germaine de Capuccini.

“La principal diferencia -continúa- de Pigment Therapy con otros tratamientos despigmentantes es que trata todo tipo de manchas sea cual sea su origen, y además no genera irritación”.

El tratamiento a realizar en casa incluye estos pasos:

Paso 1.- Concentrador Minimizador Manchas Oscuras: unifica el tono de la piel reduciendo las manchas existentes. PVP: 79€ Paso 2.-Crema Multi-correctora Manchas oscuras: corrige y equilibra los desórdenes de pigmentación y ayuda a prevenir su reaparición. PVP: 27€ Paso 3.-Daily Hi-Defense SPF50 (solo para aplicar durante el día): protege y unifica instantáneamente el tono de piel camuflando las manchas más visibles. PVP:42€



Por otro lado, con el tratamiento en cabina se lleva a cabo una estrategia multi-acción que incluye:

-Exfoliar: para eliminar los acúmulos de queratinocitos hiperpigmentados. -Despigmentar: para reducir la intensidad de las manchas sea cual sea su origen. -Regular: para corregir y equilibrar los desórdenes de pigmentación que dan origen a las manchas. -Proteger: para bloquear el principal factor desencadenante de la aparición de manchas, la radiación solar.

En definitiva, el nuevo tratamiento despigmentante Expert Lab Pigment Therapy de Germaine de Capuccini actúa de forma selectiva y eficaz en todo tipo de hiperpigmentaciones al contar con ingredientes específicos que dirigen su acción a las diferentes causas que pueden desarrollar una mancha, reduciendo todo tipo de manchas en 2 semanas con total tolerancia y efectividad.

ISDIN

El Laboratorio internacional ISDIN líder en dermocosmética nos ha presentado no hace mucho su última novedad, un innovador sérum antimanchas con ácido tranexámico para conseguir una piel uniforme y luminosa: MELACLEAR.

Este sérum está dirigido a todo tipo de manchas y ha demostrado un 71% de reducción de manchas con resultados visibles en solo 14 días, mejorando a los 3 meses.

Entre sus Ingredientes :

-Ácido Tranecámico: que ayuda a combatir las manchas causadas por el sol. -Niacidamida: ayuda a reducir la pigmentación cutánea, mejora la hidratación de la piel y ayuda a calmarla. -Spot Corrector Complex: combinación de ingredientes con 4-n-Butylresorcinol, muy eficaz para disminuir la producción de melanina, con una combinación de ácidos: Salicílico, Mandélico, F´tico y Gluconolactona.

Me gusta su formato recargable con eco-refills, que permite reutilizar el envase original tantas veces como uno quiera.

Melaclear corresponde al tercer paso a seguir de la rutina de ISDIN:

1.- Limpiador Essential Cleansing 2.- Contorno de ojos: K-Ox Eyes / Vital Eyes 3.- Sérum: Melaclear 4.- Crema: AGE Reverse Day // AGE Reverse Night 5.- Fotoprotector: Acyive Unify (despigmentante) // Spot Prevent (prevención)

PVPR 30ml: 69,95€ PVPR. Eco-Refill 30ml: 59,45€

PAQUITA ORS

La firma de cosmética natural Cosméticos Paquita Ors, fundada por la farmacéutica del mismo nombre hace ya más de 35 años, destaca por la producción de forma semiartesanal de todos sus productos, lo que permite seleccionar todas y cada una de las materias primas con una absoluta pureza, confiando en la botánica para el cuidado y mejora de la piel y siendo pioneros en la cosmética vegana.

En esta época del año más que nunca necesitamos resetear la piel y si tienes manchas o cualquier otro problema, toca hacer una parada en Paquita Ors para visitar a Jerónimo Ors, farmacéutico y director de la firma, para que con gran esmero y dedicación te analice tu piel con su enorme lupa (¡imprescindible pedir cita!). Este laboratorio es conocido porque te ofrecen un tratamiento personalizado en función de tu piel, nadie como ellos conocen mejor el uso de las plantas y sus efectos inmediatos.

Gracias a algunas de las plantas como el Sohakuhi, la Gayuba, o determinados hongos japoneses ricos en ácido Kojico, consiguen bloquear la sobreproducción de melanina. Las células al tranquilizarse van frenando y la piel así se aclara de una forma natural.

Jerónimo Ors, nos da las claves para evitar la aparición de manchas:

- Usar productos con activos efectivos para tratar de manchas: aplicar sérums y cremas que contengan ingredientes efectivos en la prevención y el tratamiento de manchas cutáneas es clave. Por un lado, están las sustancias calmantes, como la malva, la caléndula, la mimosa, la raíz de regaliz, el ácido kójico o el sohakuhi, que alivian la irritación de la piel; por otro, los antioxidantes desempeñan un papel esencial en la salud cutánea. Ingredientes como la vitamina C, el resveratrol, el extracto de tomate y el poderoso fullereno ayudan a mantener la piel en su mejor forma y belleza. “Estos vegetales, inofensivos para la piel, tienen la capacidad de, naturalmente, bloquear la sobreproducción de melanina, sin que las células sufran, ni la piel se altere. Elegir el producto más adecuado elaborado con alguna de estas plantas dependerá del tipo de piel y sus manchas”, indica Jerónimo Ors.

-Ser constantes y disciplinados: para obtener resultados efectivos en la prevención de manchas, es crucial la disciplina y la constancia. La mayoría de los productos antimanchas funcionan al inhibir la enzima tirosinasa, responsable de la producción de melanina. Utilizar estos productos de forma intermitente no detiene la sobreproducción de melanina. Por tanto, es esencial ser constante en el cuidado de la piel.

-Llevar a cabo una estricta fotoprotección: el protector solar no solo es importante para prevenir las manchas, sino también para proteger la piel de daños mayores, por ello el director de Cosméticos Paquita Ors recomienda su uso durante todo el año, siempre que nos expongamos al sol, y no únicamente en la época estival.

-Una adecuada hidratación: una piel bien hidratada y cuidada es más resistente a las agresiones ambientales. En este contexto, las cremas que contienen centella asiática son destacables por su capacidad para regenerar y reparar el daño solar acumulado. El uso constante de estas cremas, ricas en asiaticósidos, prolonga la vida de la piel frente a los efectos dañinos del sol y previene la aparición de manchas y otras alteraciones cutáneas.

Entre las opciones que nos proponen:

Crema Despigmentadora Diseñada para problemas de hiperpigmentación, reduce naturalmente, y de manera no agresiva, las manchas producidas por la exposición al sol, medicación, embarazo y otras causas. Contiene extracto de dos plantas asiáticas, el ácido Kójico y el Sohakuhi. También disponen de una opción más fuerte. Precios: A partir de 25€



Dermobright Sérum Este sérum ha juntado los más potentes y naturales activos despigmentantes y antioxidantes como el Ácido Kójico, Tranexámico y la Niacinamina que además de limpiar la piel, la mantienen joven y disuelven las manchas. Precio: 42,40€



El laboratorio de Paquita Ors se encuentra en Zaragoza, y posee tiendas en Barcelona, Fuengirola (Málaga), Madrid, Valencia y Zaragoza.

BELLA AURORA

Los laboratorios Bella Aurora, especialistas en el estudio del melanocito y la pigmentación cutánea desde 1890, nos presentó hace unos meses Repigment12 Plus de Bella Aurora, un nuevo tratamiento cosmético para pieles hipopigmentadas, resultado de más de 6 años de colaboración con el Dr. Matteo Bordignon, dermatólogo especialista en vitíligo, con quien los laboratorios lanzaron la primera línea de tratamientos cosméticos para las manchas blancas en 2021.



Su fórmula mejorada realiza una doble acción sobre el melanocito:



1. Frena la aparición de las manchas blancas: Repigment12 Plus incluye el péptido Repigma12TM que inhibe eficazmente la principal causa de la hipopigmentación.



2. Promueve la repigmentación cutánea y la formación de melanina gracias al nuevo péptido acetyl hexapeptide-1, un ingrediente activo que estimula la actividad y movilidad del melanocito.

Además, el nuevo tratamiento cosmético, incluye snail muscosin, que ayuda a regenerar la piel, mejorando su textura y suavizando marcas e imperfecciones.

Resultados visibles de media a partir de 2 meses. PVP: 85€