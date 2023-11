​OMODA 5 EV, el SUV totalmente eléctrico de tamaño compacto, atractivo diseño, alta calidad, elegante, y eficiente

La firma automovilística de vanguardia OMODA sigue centrada en configurar para sus clientes un catálogo cada vez más apetecible y adecuado a las diferentes formas de movilidad que se dan a lo largo y ancho del planeta, pero con el claro propósito de cuidarlo, poniendo al servicio del medioambiente todos sus esfuerzos en tecnología y desarrollo.



El nuevo OMODA 5 EV asume el desafío de no perder un ápice de las virtudes del OMODA 5 con motor de gasolina, pero con la misión de cumplir con las cero emisiones desde una visión simplificada y coherente de la electromovilidad, sin abandonar el confort de marcha ni las emociones que deben estar presentes en toda creación de la firma.

‘Limpio’ en todos los sentidos

Un vehículo suave, ágil, silencioso y cuidadosamente estudiado, cuyo frontal, con líneas más limpias y aparentemente sencillas, ya es toda una declaración de intenciones de lo que debe ser un vehículo ‘eco’ según el fabricante asiático para un futuro más limpio y sostenible: un placer para los cinco sentidos y respetuoso con el bienestar de los de dentro del habitáculo y de los de fuera.

A diferencia con su hermano térmico, el nuevo OMODA 5 EV no luce un frontal esculpido con elegantes celdas rematadas con figuras en forma de diamantes, sino que opta por una fluidez inequívoca de líneas, en las que desde el principio se intuye que es un vehículo diferente, aunque con rasgos muy reconocibles de la familia OMODA.

Hasta 450 km de autonomía sin recargar

Al volante, la sencillez y la racionalidad siguen siendo una constante en un vehículo que ofrece una sensación continua de comodidad y control, gracias a su diseño interior, su tecnología, su conectividad y su gran autonomía totalmente eléctrica.



En primer lugar, la simplicidad de líneas y formas del habitáculo del nuevo OMODA 5 EV permiten centrarse en el placer de cada desplazamiento, con una rumorosidad mínima, un altísimo confort de marcha perceptible en todo momento y la posibilidad de lograr un rendimiento óptimo en cada situación, al poder seleccionar un modo de conducción Eco y eficiente, otro Normal o incluso uno Sport. Todo, con sólo pulsar un botón en el enorme y tecnológico display a bordo, compuesto de dos enormes pantallas LCD de 12,3” (31,2 cm) cada una y que también permite ser controlado en muchas de sus funciones mediante el asistente de voz.

En cada uno de estos modos, además de modificar los parámetros del mapa motor, el conductor puede prepararse para una experiencia diferente, en la que se priorice el ahorro de energía (modo Eco) y la máxima retención -para la optimización y la regeneración de la energía en descensos, al levantar el pie del acelerador o en las frenadas-, la aceleración (modo Sport) -en busca de unas prestaciones netamente deportivas con una retención casi inexistente- o una conducción más neutral (modo Normal), sin otra pretensión que la de disfrutar de cada viaje.

Acabados muy completos y eco-tecnología inteligente de vanguardia

Como buen OMODA, el OMODA 5 EV eléctrico cuenta con un equipamiento de serie que parece no tener fin. Además, en este eléctrico se podrá ampliar en función de que se opte por el acabado Confort o el Premium, tanto si se elige la versión estándar, de 350 km de autonomía estimada, como la de máxima autonomía, de en torno a 450 km.



Compatible con Apple Car Play y Android Auto, el sistema de infoentretenimiento está pensado para albergar varios dispositivos móviles, con tomas de corriente de 12 voltios y de 220 V, delante y detrás, y un control preciso y detallado, de fácil lectura, sobre todos los parámetros del coche, con especial atención a los relativos a la electrificación: estado de la carga de la batería, consumos en tiempo real e informe histórico, autonomía…

El interés del fabricante en ofrecer las máximas dosis de confort en el OMODA 5 EV cobran forma en las posibilidades de personalización de materiales y colores, en el completo volante multifunción, en los asientos de tipo deportivo de una sola pieza, calefactables y refrigerables, con reglajes eléctricos, en las estudiadas salidas de aireación delante y detrás…

Y cómo no, todo un abanico de ayudas y asistentes de seguridad (ADAS) de última generación, como el control de crucero adaptativo (ACC), el detector de ángulo ciego (BSD), las luces de carretera automáticas (IHC), la llamada automática de emergencia (e-Call), el control electrónico de estabilidad (ESC), la alerta de colisión frontal (FCW), la frenada automática de emergencia (AEB), el asistente de arranque en pendiente (HAC)… que se suman, según acabados y opciones, a otros aún más avanzados, propios de segmentos muy superiores: los asistentes de circulación en atascos (TJA), el de permanencia de carril (LCA) con alerta de cambio involuntario (LKA), el sistema automático de evasión para evitar accidentes, la alerta de tráfico cruzado posterior (RCTA) con cámara 360º HD o la alerta antifatiga del conductor (DMS), por poner sólo algunos ejemplos.

Esta inusitada mezcla de ecología, confort, seguridad y diversión, llegará en el primer cuatrimestre de 2024 a la red de concesionarios oficiales españoles de OMODA en la versión de 450 km de autonomía estimada. Más adelante, se espera que después del verano esté disponible también la variante con autonomía estimada de 350 km.

Aún no hay precios oficiales, pero todo indica que el OMODA 5 EV arrancará desde un PVP que estará por debajo de los 40.000 euros (baterías incluidas, pero sin contar con ayudas oficiales a la compra).

La frase del músico

"Es como conducir tu auto. Si conduces demasiado rápido en la carretera, se volcará, por lo que mejor que mantengas la velocidad. La vida es similar a eso, y ésa es la forma en que tienes que controlar tu cabeza", A. R. Rahman.