​"Sabotaje": activismo armado

El 10 de noviembre, llega a Filmin "Sabotaje", un explosivo thriller sobre un grupo de jóvenes activistas enfrentados a las consecuencias y la complejidad moral de sus actos: la destrucción de un gran oleoducto como acción por el clima. El film de Daniel Goldhaber cuenta en el reparto con Lukas Gage ("Euphoria", "The White Lotus"), Ariela Barer ("Runaways"), Kristine Froseth y Forrest Goodluck, y fue seleccionado en los festivales de Toronto, Palm Springs y Gijón.





La película es una ficción inspirada en el libro de Andreas Malm –una de las caras más conocidas del activismo mediombiental–, "Cómo dinamitar un oleoducto", un polémico manifiesto en el que el autor argumenta que el "sabotaje inteligente" es la única forma de hacer activismo climático y argumenta que el tiempo para las protestas pacíficas ya pasó. Malm insiste en que la amenaza que supone el cambio climático en nuestras vidas no solo justifica la destrucción de infraestructuras petrolíferas, sino que nos obliga moralmente a hacerlo y con urgencia. "Nos inspiró", explica el director Goldhaber, quien ha convertido el manifiesto en una película de acción; "a menudo, las revueltas progresistas se retratan como movimientos fracasados con protagonistas naifs, idealistas o incompetentes. ¿Qué pasaría si contáramos la historia de una acción revolucionaria con personajes que supieran lo que están haciendo y por qué? ¿Una historia que retratara la revolución con los pies en la tierra de forma que la gente se pueda sentir identificada?".

Ambientada en Texas, "Sabotaje" arranca con un joven, llamado Michael, que planta cara a una nueva construcción petrolífera que contamina y destruye su tierra natal. Otros siete jóvenes insurgentes, cada uno con sus relatos y motivaciones, se unen a su lucha y juntos planifican minuciosamente el golpe que hará saltar por los aires el oleoducto. "Si el gobierno americano nos llama terroristas, algo estamos haciendo bien", alega uno de ellos.

El director sentencia: "Hicimos esta película para que la gente empatice y entienda a los activistas climáticos que están en primera línea y quien sabe si, algún día, llegarán a unirse a ellos".

Sabotaje Título original: How to blow up a pipeline. País y año de producción: Estados Unidos, 2022. Duración: 99 minutos. Dirección: Daniel Goldhaber. Guion: D. Goldhaber, A. Barer, J. Sjol; basado en el libro de Andreas Malm. Dirección de fotografía: Tehillah De Castro. Intérpretes: Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage, Forrest Goodluck, Jayme Lawson.





Daniel Goldhaber DIRECTOR Y GUIONISTA Es productor, guionista y director con sede entre Los Angeles y Nueva York. Hijo de científicos medioambientales, Goldhaber se inició en el mundo del cine durante el instituto, cuando trabajó como montador en el documental Chasing Ice, seleccionado en Sundance. Más tarde dirigió la película de terror "CAM" (2018), que tuvo repercusión mediática y ganó el Premio a la Mejor Película en el Fantasia Film Festival.