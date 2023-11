Dijon, ciudad famosa por el sendero del búho

La historia de Dijon forma parte de uno de los centros culturales más famosos de Francia, además de ser la capital del ducado europeo que se dio a finales de la Edad Media. Esta ciudad es admirada por su grandiosa arquitectura y además representa el lugar de nacimiento del famoso Gustave Eiffel, quien diseñó la construcción de la Torre Eiffel de París.



La ciudad de las 100 torres, como también es distinguida Dijon, recrea un lugar con un patrimonio cultural demasiado interesante. Así mismo, la Plaza de la Liberación, fundada en el siglo XVII, continúa siendo actualmente el centro de la ciudad que a mi parecer genera un ambiente con un aire fascinante en cuanto el arte, el diseño arquitectónico, cultural e histórico. El ambiente que representa el centro de la ciudad es muy renacentista.



Dijon me pareció una ciudad única, pues el hecho de brindar un espacio cultural y recreativo con quienes visitan la ciudad, lo hace aún más interesante, ya que, se puede realizar un recorrido con el símbolo del búho, el cual representa a la ciudad, allí se irá descubriendo los lugares más característicos por medio de pequeños búhos dibujados en el suelo que te indica a donde ir.



Hay varias actividades y lugares de interés para adentrarse un poco más con la cultura de esta región, a continuación explicaré cuáles son aquellos sitios de interés que tiene la capital de Borgoña, Francia.

- El rastro del Búho: es una actividad que permite a los turistas conocer los sitios y monumentos más destacados de la ciudad, este camino estará señalizado por medio de flechas en el suelo que representan un búho con su respectivo número, quien determina el lugar a visitar. Allí se encuentran casas con fachadas de madera, mansiones privadas, edificios con diseño decó, entre otros. Este recorrido dura mínimo 1 hora.

El búho es el símbolo de Dijon, hay una escultura con esta ave justo en la esquina de la iglesia de Notre-Dame, y se ha convertido en el amuleto de la suerte tanto para la gente local como para los turistas que visitan la ciudad.

- Mercado les Halles: este mercado es una de las paradas más apetecidas para quienes desean conocer un poco de la gastronomía local, además de ser un lugar con variedad de productos gourmet que deleitan el paladar, también el lugar cuenta con una estructura particular que lo hace más llamativo. El mercado está abierto los martes, jueves, viernes y sábados. - Palacio de los Duques de Borgoña: este edificio acoge un gran legado puesto que mezcla la antigua vivienda ducal de la Edad Media con el Palacio de los estados de Borgoña. La arquitectura fue diseñada por Mansart dándole un estilo clásico. Dentro del palacio se puede visitar el Museo de Bellas Artes, uno de los museos más antiguos y famosos de Francia; la Torre Philippe Le Bon, que tiene un panorama espectacular; la Chapelle des Élus y la Salle des États. - La Iglesia de Notre- Dame: en esta iglesia se puede admirar el apreciado búho, la leyenda cuenta que se debe tocar con la mano izquierda para atraer la suerte y al igual se debe pedir un deseo. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y cuenta con una arquitectura preciosa, en el interior se puede observar la estatua de la Virgen y hermosas vidrieras que atraen la atención. - Iglesia de San Miguel: Una iglesia con un estilo particular, con una fachada de arte gótico y renacentista. - Jardín Botánico de la Arquebuse: es uno de los espacios verdes de la ciudad, por lo que vale la pena visitarlo, tiene 5 hectáreas, hay un espacio como museo de historia natural y un planetario, al igual que tiene 4 mil especies de plantas de la región de Borgoña.



Se puede recalcar que esta ciudad tiene encanto, pues combina el arte, la cultura y la historia, generando en los visitantes una gran sensación que revive los aspectos más interesantes a nivel social, histórico, gastronómico de la época. Por cierto, recorrer algún viñedo de la zona será un plan que te llevará a descubrir uno de los sabores más apetecidos de vino en esta región de Francia.

No te pierdas el próximo lugar a visitar, la ciudad de Besançon en el departamento de Doubs.