Trabajar en la imagen personal y la autopercepción de la mano de Ohana Psicología

Debido a la influencia de los estándares de belleza establecidos por la sociedad, la autopercepción de la imagen personal o del cuerpo suele estar distorsionada.

Muchas personas interiorizan estos modelos y los consideran como correctos, lo que puede llevar a una serie de acciones obsesivas para cumplirlos. En consecuencia, pueden desencadenarse trastornos que afectan a su calidad de vida.

Por este motivo, en Ohana Psicología buscan promover que no existe una imagen corporal correcta o incorrecta, sino que cada persona tiene una visión única de sí misma. De esta manera, ayudan a sus pacientes a tener una autopercepción positiva y saludable, contribuyendo a su bienestar emocional y psicológico.

Los estándares de belleza impuestos por la sociedad pueden llegar a afectar psicológicamente a una persona La sociedad actual está constantemente expuesta a mensajes y representaciones de cuerpos "perfectos" a través de los medios de comunicación, las redes sociales y la publicidad. Estos ideales de belleza pueden ser inalcanzables para la mayoría de las personas y generan una gran presión para cumplir con ellos. Como resultado, muchos desarrollan una obsesión por su apariencia física y se comparan constantemente con los estándares impuestos por la sociedad.

En ocasiones, esto puede llevar a conductas extremas, como seguir dietas estrictas o hacer ejercicio de manera excesiva; conductas que pueden ser perjudiciales y afectar la salud física y psicológica de la persona. Sobrevalorar la apariencia física puede incluso desencadenar trastornos como la anorexia, la bulimia, la vigorexia o la ortorexia, entre otros. Al mismo tiempo, esto puede generar desde una baja autoestima hasta ansiedad, depresión u otros trastornos mentales.

Ohana Psicología ayuda a lograr una autopercepción positiva En Ohana Psicología se oponen firmemente a este tipo de mensajes y promueven el respeto corporal. Tienen como filosofía que la salud no está determinada únicamente por el peso o la apariencia física, sino por un equilibrio entre el cuerpo, la mente y las emociones. Promueven que cada persona es única y tiene su propia belleza, independientemente de si cumple o no con los estándares establecidos por la sociedad.

Este centro psicológico presta apoyo y herramientas psicológicas a las personas que luchan con su imagen corporal y autopercepción. El objetivo es ayudarles a desarrollar una relación saludable con su cuerpo y mejorar su autoestima. Ayudan a sus pacientes a cuidar su cuerpo, no solo desde el punto de vista estético, sino también teniendo en cuenta la salud física y psicológica. Esto implica adoptar hábitos de vida saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y el descanso adecuado, sin dejar de lado el cuidado de las emociones.

Ohana Psicología trabaja para promover una visión positiva y saludable de la imagen corporal, basada en la aceptación, el respeto y la valoración personal. Busca desmitificar los estándares de belleza expuestos por la sociedad e impulsar la diversidad y la individualidad como elementos enriquecedores.