La readaptación deportiva es la nueva pieza clave en la recuperación de una lesión

El mundo del deporte es apasionante y desafiante, pero también puede ser implacable en términos de lesiones. Las lesiones deportivas son un obstáculo común para atletas de todas las edades y niveles. Sin embargo, los profesionales de NEXT Terrassa comentan la buena noticia “la mayoría de las lesiones deportivas no son el final del camino; son una oportunidad para crecer como deportista y como persona”. Así pues, presentan la readaptación de lesiones deportivas como un proceso integral que busca no solo la curación física, sino que el deportista vuelva a competir al máximo nivel.

¿En qué se basa la readaptación deportiva? La readaptación de lesiones deportivas es el proceso de recuperación de una lesión hasta la vuelta al deporte y se basa en cada deportista de forma individual. Se trata de un proceso a medida del deporte en cuestión, del mecanismo de lesión y de las características de la persona.

Una vez que se ha realizado el diagnóstico tras la lesión, el siguiente paso en el proceso de recuperación es el tratamiento inicial. Esto puede incluir medidas como la inmovilización, la fisioterapia, la medicación y, en casos graves, la cirugía. El objetivo principal en esta etapa es controlar el dolor, reducir la inflamación y comenzar el proceso de curación.

Tradicionalmente, después de esta fase, los deportistas vuelven a jugar y a competir sin más. Esto normalmente se traduce en una nueva lesión, ya que los tejidos aún no están preparados para volver a competir. Entre las fases iniciales de la recuperación hasta la vuelta al deporte, hace falta volver a entrenar el cuerpo para completar el proceso. Esta fase es crucial para restaurar la fuerza, la flexibilidad y la función normal de la parte lesionada del cuerpo.

¿Qué profesional se encarga de la readaptación deportiva? Aunque existe cierto debate sobre la figura del readaptador, lo cierto es que no es una profesión en sí misma. Existen fisioterapeutas y preparadores físicos con amplia experiencia y formación en el campo de la readaptación y, en el mejor de los casos, trabajan como equipo. Entre todos, trabajan para desarrollar un programa de ejercicios específicos diseñados para cada lesión. Estos ejercicios suelen ser progresivos, comenzando con movimientos suaves y simples y avanzando gradualmente hacia ejercicios más desafiantes.

Como explican los profesionales de NEXT, un centro de fisioterapia, readaptación y recuperación deportiva en Terrassa, es mejor juntar distintos profesionales en un mismo equipo. Los fisioterapeutas aportan sus conocimientos en el campo de las lesiones y los entrenadores sobre el entrenamiento. Esta combinación aporta un alto valor a la readaptación deportiva y permite acompañar al deportista hasta la vuelta a la competición.

La readaptación de lesiones deportivas también exige una nutrición adecuada y una atención en psicología deportiva. Una alimentación equilibrada es esencial para acelerar la curación y promover la recuperación muscular. Los atletas deben mantenerse hidratados y asegurarse de obtener los nutrientes necesarios para ayudar a los tejidos en reparación. Además, es fundamental cuidar otros aspectos de la salud, como el sueño y la gestión del estrés, para facilitar una recuperación completa.

A medida que el atleta progresa en su rehabilitación, se acerca el momento de volver a la actividad deportiva. Sin embargo, esto no debe apresurarse. El regreso al juego debe ser gradual y supervisado de cerca por profesionales de la salud. Esto se debe a que, después de una lesión, el cuerpo y los músculos pueden estar en desequilibrio, lo que aumenta el riesgo de nuevas lesiones si se vuelve demasiado rápido al nivel de actividad anterior.

El proceso de regreso al deporte incluye pruebas específicas de rendimiento para asegurarse de que el atleta está listo para competir nuevamente. Estas pruebas evalúan la fuerza, la flexibilidad y la estabilidad de la parte lesionada del cuerpo. Una vez que se ha completado con éxito esta fase, el atleta puede reintegrarse gradualmente a su deporte, comenzando con entrenamientos ligeros y aumentando la intensidad con el tiempo.

En resumen, la readaptación de lesiones deportivas es un proceso holístico que aborda la recuperación física, mental y emocional de un atleta después de una lesión. Implica diagnóstico, tratamiento inicial, rehabilitación, apoyo emocional, nutrición adecuada y un regreso gradual al deporte. La readaptación no solo busca curar la lesión, sino también fortalecer al atleta, tanto física como mentalmente, para que pueda volver a alcanzar su máximo rendimiento. Con el apoyo adecuado y el compromiso del atleta, la readaptación puede ser una oportunidad para una recuperación completa y una carrera deportiva exitosa.

