​Descubre Belfort, una ciudad que inspira historia y cultura

Ubicada entre las montañas del Jura y el departamento de Vosges, Belfort es la capital del departamento más pequeño de Francia y hace parte de la región de Borgoña-Franco condado. Es una ciudad situada en un entorno natural, lleno de colinas, permitiendo crear un ambiente propicio para hacer actividades al aire libre.



La historia de Belfort la convierte en el lugar de guerra fortificado debido a que en 1687, Vauban, General francés entrego sus cartas de nobleza. Así mismo, esta ciudad hoy en día tiene un monumento que conmemora esa heroica guerra que se localiza en una roca inmensa convirtiéndola en el eje central de la ciudad pues, representa el León de Frédéric-Auguste Bartholdi.

En el barrio antiguo de Belfort, se ve la imponente fortaleza, donde quienes visiten la ciudad podrán hacer un paseo subterráneo que dispone de proyecciones a través de videos explicativos sobre la historia de esta ciudad.



Recorriendo esta ciudad pude sentir la riqueza cultural que brinda a quienes visitan este pequeño departamento, el cual permite conectar con su historia y con el entorno, creando momentos agradables, puesto que tiene actividades de todo tipo y para todos los gustos, por tal razón, aconsejaría las siguientes actividades que me llamaron más la atención de Belfort:



El monumento del León: esta actividad la convierte en una de las principales para visitar, ya que es una de las estatuas de piedra más grande de Francia, además de convertirse en el símbolo preferido de los franceses. Esta escultura fue creada por Frédéric-Auguste Bartholdi, famoso escultor de Alsacia. Este monumento representa la resistencia de la ciudad invadida por los prusianos es decir los militares de aquella época que se efectuó en los años 1870-1871.





Visita a la ciudadela: dar un paseo por este lugar te lleva precisamente a esa época, además de ser una actividad gratuita, aprendes un poco de historia sobre el lugar. El poder caminar por sus calles y ver la ciudadela fortificada recrea un ambiente que enriquece culturalmente. Este lugar cuenta con un café-restaurante cerca del Tribunal de Honor, luego al continuar andando podrás encontrar un hermoso mirador donde se podrá observar la ciudad de Belfort y sus hermosos paisajes.





Museo de arte e historia de Belfort: se encuentra en el antiguo cuartel de la ciudad, brinda a sus visitantes diversas colecciones sobre la historia de Belfort, encontrando particularmente objetos de arte militar, como también de la prehistoria y del siglo XX.





Calles y estilos arquitectónicos: hay 4 lugares que visitar mientras caminas por sus barrios. El barrio Haussamanniano permite observar rincones y estilos arquitectónicos encantadores, allí se ven edificios en piedra tallados con tejados de pizarra azul y con una arquitectura en forma de abanico que le da un toque moderno, también en este barrio se encuentra la plaza de la república y el monumento de los tres asientos. La ciudad vieja, es otro de los lugares fascinantes pues está rodeado de murallas que hacen que uno se sienta en otra época, en el casco antiguo se encuentra la Plaza de Armas, Catedral de Saint-Christophe, el mercadillo y la Place de la Grande Fontaine. El río Savoureuse, es otro de los atractivos de esta ciudad debido a que a cada lado de la río se puede disfrutar de ambientes distintos haciendo de Belfort una ciudad moderna y autentica. Los suburbios, allí se encuentra el barrio Faubourgs el cual genera la mayor actividad comercial de la ciudad, pues tiene galerías, espacios para relajarse, tiendas con grandes marcas, etc.



Así mismo, una de las actividades más famosas de la ciudad se llama Eurockéennes de Belfort, sus principales festivales se realizan en julio, allí hacen el festival de música de Rock al aire libre; el mercado de las pulgas y es el mercado más grande del Este de Francia.



Por lo tanto, diría que es un buen plan sumergirse por esta ciudad llena de historia, más que una ciudad es todo un deleite, pues tiene diversos planes que no tiene que envidiar a ciudades más famosas.

No te pierdas el próximo destino a descubrir, la ciudad de Dijon, capital del departamento Côte-d’Or.