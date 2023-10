​Balance muy positivo del Jerez Historic Festival

Escudería Targa Iberia ha cerrado este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto la cuarta edición del Jerez Historic Festival, el gran evento automovilístico que ha reunido en la pista jerezana un extraordinario plantel de vehículos históricos de todo tipo. Con ello se han rememorado los maravillosos años en los que el mundo del motor español se desarrollaba con fuerza, con la contribución de la pista jerezana.



Las dos jornadas de que ha constado el espectáculo han permitido vivir un gran éxito deportivo, tanto en la pista como en la actividad para todos los miembros de la familia, aún cuando las condiciones climatológicas han sido completamente distintas en ambos días. Al buen tiempo del sábado, con sol y temperatura cálida, ha seguido un domingo desapacible con intervalos nubosos que ha hecho menos cómodo participar en las variadas actividades programadas para el disfrute del público.

Las siete disciplinas de automóviles clásicos e históricos, que han disputado todas las calificaciones y carreras previstas, han ofrecido una fantástica cadencia en la pista, casi 200 vehículos de todo tipo que se han ido turnando en un total de 25 mangas, entre calificaciones y carreras, dando lo mejor de pilotos y mecánicas durante los dos días.

Entre estos vehículos han destacado los Historic Grand Prix Cars, monoplazas de Fórmula 1 anteriores a 1965: Cooper (unidades ganadoras de las dos carreras), Maserati, Lotus, Brabham y BRM, todos corriendo juntos para dirimir las diferentes clasificaciones en las que estaban incluidos cada uno de ellos. Cabe destacar que en la clasificación reservada a los monoplazas con el motor situado en la parte delantera, el mejor en ambas carreras ha sido el piloto español Joaquín Folch-Rusiñol, con un Lotus 16-Climax de 1959.

Los monoplazas que también han encantado a los aficionados andaluces han sido los Fórmula Júnior de la Lurani Trophy, muy abundantes también con unidades Brabham, Elva, Lotus (ganadores de las dos carreras que han disputado estos monoplazas), Lynx, Alexis, Osca, Wainer y Lola. Sus pequeños motores hasta 1.1 litros han rendido de maravilla en un trazado que les sienta realmente bien.

Los Turismos y Gran Turismos, siempre bien representados en los eventos de Escudería Targa Iberia, han destacado en las carreras del Iberian Historic Endurance con un plantel de coches de ensueño: Porsche 356 y 911, Ford GT40 (coche vencedor de las dos carreras disputadas), Escort y Mustang, Shelby Cobra y AC Cobra, MG/B, Lotus Elan, Alfa Romeo GTAm, Chevrolet Corvette, BMW 2800 y 2002, Alpine-Renault, Austin Healey, De Tomaso, Ginetta, etc.

La Carrera de los 80, con coches similares a los anteriores aunque pertenecientes sólo a esa década, han rememorado unos años en los que el circuito de Jerez arrancó con fuerza con competiciones de este tipo de vehículos. Los Supercars Endurance, vehículos GT4 actuales y unidades TCR de reciente construcción, han aportado su glamur, como también los Grupo 1 Portugal, combinados con unidades del Trofeo Mini portugués. Cabe destacar, por último, las distintas mangas de la Toyo Tires 7 Race Series británica, con versiones Caterham 420R y 340R, tan igualadas como espectaculares.

Actividades para toda la familia

Por primera vez, los aficionados que han acudido al Jerez Historic Festival han podido vivir una fiesta paralela por todo lo alto. De este modo, todos, los aficionados con los coches y las familias con las actividades, se lo han pasado en grande por igual. Los niños, que hasta 8 años tenían la entrada gratuita, han vivido un auténtico espectáculo circense en pleno paddock: “Circo de la Tortuga”, espectáculo de circo “Kum & Elo”, o la comedia callejera “Carman”, realizada por un showman y un Seat 600. Además, las carreras de coches a pedales, los cuentacuentos, etc. han sorprendido por su situación junto a una auténtica pista de carreras.

La música ha formado parte del Jerez Historic Festival como nunca antes, en primer lugar por la sintonía que sonaba permanentemente en el ambiente con la genuina “Radio Jerez Historic Festival”, continuas melodías y anuncios de una época que se recuerda con nostalgia. Mientras las condiciones climatológicas lo han permitido, la pista de baile ha estado muy concurrida, con taller de Lindy Hop; clases impartidas por profesores de la escuela gaditana de swing, “Chictuchic”; sesiones de inicio al baile con la banda de swing “Jazzistika”; auténticas actuaciones a cargo de este mismo grupo para incitar a moverse al ritmo de los temas de siempre, etc.

Los aficionados que habían optado por acudir al Jerez Historic Festival con su vehículo clásico, aparcándolo en el interior del recinto, han disfrutado como nunca y con la máxima comodidad. El máximo responsable de Escudería Targa Iberia, Jesús Pozo, comenta que “por primera vez hemos aportado al espectáculo unos ingredientes que nunca habían formado parte de este evento, como las actividades para toda la familia que han dejado satisfechos a todos. El tiempo nuboso que nos ha acompañado el domingo no ha sido óbice para considerar que, en su globalidad, el Jerez Historic Festival ha cumplido con creces las expectativas. El programa de carreras se ha cumplido en su totalidad, cerramos el fin de semana con buen sabor de boca y con muchas ganas de volver en 2024”.

Escudería Targa Iberia cierra una de sus temporadas más completas de los últimos años, por cuanto al Jerez Historic Festival (21 y 22 de octubre) se unen otros eventos ya disputados, como fueron las 6 horas de Barcelona por Espíritu de Montjuïc (20 y 21 de mayo) y el Festival de la Velocidad de Barcelona-Legado María de Villota (30 de septiembre y 1 de octubre). Además, el equipo produjo, del 14 al 17 de septiembre, el Maserati International Rally, evento internacional que este año se ha celebrado en España.