Épinal, una ciudad francesa ubicada en el corazón de Europa

Mi segunda etapa por la Francia que no es tan conocida por el turismo masivo, me lleva al departamento de Vosges, donde nos adentraremos en la ciudad de Épinal.

Geográficamente, Épinal se encuentra en el suroeste del departamento de Vosges y tiene unos 31.000 habitantes. Cuenta con el río del Mosela, el cual divide a dos barrios de esta ciudad, por un lado, está en la parte derecha el barrio antiguo, donde se evidencia principalmente la historia de la ciudad y en la parte izquierda se encuentra la ciudad nueva.

La plaza de los Vosges representa gran parte de historia, debido a que tiene 1000 años de antigüedad, lo cual la hace actualmente encantadora, por las casas con arquitectura renacentista. A su vez, la basílica de San Mauricio es un monumento histórico fundado en el siglo XI y XIII, con una arquitectura que mezcla estilos como: el borgoñés y el gótico.

Esta ciudad francesa, representa una perspectiva llena de historia, cultura y estilos arquitectónicos que permiten sentir la magia del lugar. Además de ofrecer diversas actividades que invitan a sumergirse más en el lugar, como lo es, el pasear por la colina rodeada de bosques, desde allí se podrá llegar al castillo medieval, que es un monumento histórico actualmente, además, de tener una gran vista de toda la ciudad de Epinal. Conectando así con el parque del castillo que se extiende por 26 hectáreas, recreando un lugar ideal para pasar en familia, ya que, tiene una terraza preciosa, un parque de animales, el Jardín medieval y diferentes juegos para niños.

Épinal, también cuenta con un puerto que está cerca al centro urbano y el cual renta embarcaciones eléctricas para ir por el río Mosela. Así mismo cuenta con un carril para dar un paseo en bicicleta. Para quienes aman ciudades verdes como lo es Épinal, podrán descubrir un lugar excepcional, pues se convierte en una de las ciudades de Francia con más bosques a sus alrededores.

Algunos de los lugares de interés de esta ciudad que lo llevarán a experimentar y a ir un poco más adentro sobre la cultura, los espacios, la gastronomía francesa, son los siguientes:



El Museo de la imagen: Épinal, es llamada la ciudad de la imagen, debido a que representa un patrimonio de estampas, el cual se ha inaugurado desde el año 2003 y desde entonces tiene una enorme e importante colección de más de 110.000 obras. La colección del museo de la imagen, refleja a la sociedad de épocas pasadas, revelando por medio de estas obras, gustos, estilos y costumbres.



Basílica Saint-Maurice: esta basílica se construyó en el siglo XI, y pasa a ser un monumento representativo para la ciudad en 1846. Al interior de esta basílica se puede admirar la pintura de Nicolas Bellot, el cual representa la pasión, la necrópolis donde se encuentran los antiguos canonesses relicarios.



Castillo de Epinal: en el departamento de los Vosgos, se encuentra la antigua fortaleza medieval, el castillo de Épinal está ubicado a 400 m sobre el nivel del mar. Este lugar es uno de los monumentos característicos de la ciudad, siendo un castillo que se encuentra en ruinas, además de contar con diferentes áreas verdes, y actividades de entretenimiento para pasar una jornada agradable.

Torre China: lugar de interés en la ciudad de Épinal, es una curiosa torre china que recrea un ambiente especial por su arquitectura, brindado a sus visitantes un panorama magnífico.

Voie Verte des Hautes-Vosges: Épinal, es una ciudad verde, ya que la mayoría de sus alrededores son boscosos y esto permite a los turistas y la gente local hacer actividades al aire libre, como senderismo, al igual que realizar excursiones en medio de bosques hermosos, paisajes únicos sumergidos en la naturaleza del departamento de Vosgos.

En cuanto a lo tradicional de su gastronomía, las patatas son más arraigadas a los platos típicos de este departamento, debido a que en esta zona francesa es donde más se cultivan. Una de las especialidades gastronómicas de esta región es el “beignet de pommes de terre”, croquetas de patatas, etc.

Concluyendo, puedo decir, que es una ciudad encantadora por estar rodeada de vegetación y es particularmente una ciudad verde. Así mismo el barrio antiguo deleita encanto al caminar por sus calles con una estética única y las fachadas de las casas pintorescas, también cuenta con plazas porticadas, y las impresionantes y antiguas ruinas del castillo medieval que deleitan por en estar en una colina, con vistas magníficas de la ciudad.

En la próxima etapa del viaje visitaremos Belfort, Francia.