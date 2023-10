​En la plataforma antitaurina Alfafar registramos una instancia pidiendo explicaciones al alcalde

La plataforma antitaurina de Alfafar registramos el pasado miércoles un escrito para el alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara (PP), reprochando que no se me dejara hablar en el último pleno municipal y se fuera haciendo alusiones que investiga el juzgado de primera instancia de Catarroja, porque son falsas y difamatorias más allá de no dejarme responder a las mismas.



El escrito fue sido presentado ante el Ayuntamiento de Aldaia por motivos laborales y me han informado de que, electrónicamente, llega al momento al Ayuntamiento de Alfafar.



Al pleno anterior acudimos unas 20 personas con camisetas y carteles en contra de los festejos y también realizamos la protesta habitual frente al Ayuntamiento como cada año en agosto. Igualmente, el colectivo antitaurino solicitamos información sobre varias cuestiones relacionadas con los festejos y pedimos que, como mínimo, dejen de autorizar ya el toro embolado "ante los brutales vídeos que salieron el año pasado grabados por PACMA y este por un vecino mostrando la peor cara de estos eventos", señalamos en el escrito.

Por otro lado, hemos registrado otra petición para Noelia García, responsable del PSOE de Alfafar solicitándoles que, como partido que se hace llamar progresista, tomen una posición clara como mínimo en contra del toro embolado del que verbalmente se comprometieron a mirarlo en el último pleno condenando la actitud del alcalde de no escuchar a la ciudadanía.

En términos similares se pronunciaba Amalia Esquerdo de Compromís respecto al rechazo a la actitud del alcalde. Antes de suceder esto, la concejala utilizó su turno de ruegos y preguntas para cuestiones relativas a la seguridad tras el atropello de un adolescente de 15 años y reclamó en los mismos términos que la plataforma que se deje de autorizar el toro embolado ante la claridad de los vídeos y testimonios que le han llegado por parte de los propios organizadores de otros festejos taurinos de Alfafar que están en contra del toro embolado "por la claridad de su crueldad".

PEDIMOS EXPLICACIONES EN EL REGISTRO

En un amplio escrito, la plataforma argumenta su postura para dejar de autorizar estos "eventos" y pedimos al alcalde que, tras dar subvenciones directas a los organizadores taurinos en el último pleno antes de las elecciones, explique con claridad donde ha ido ese dinero que iba a aumentar la seguridad y casualmente se les regaló en plena campaña electoral sin que esa seguridad haya existido (el menor tuvo suerte porque podría estar ya muerto si la cosa hubiera ido a peor).

Por otro lado, trasladamos una vez más la petición de poner los mecanismos necesarios para que la infancia sea protegida de participar e incluso presenciar el evento, haciendo referencia al artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.



También señalamos que el propio reglamento de festejos taurinos ya prohíbe la participación de menores y no se hace cumplir, al igual que desde 2018 el comité de Derechos del niño de la ONU pide alejar a los menores de la tauromaquia.

"Un cargo público no lo es no solamente para lo que interesa, sino para todos los problemas de Alfafar, pero durante años la corporación municipal del partido popular deja mucho que desear y hemos aportado diferentes testimonios del vecindario afectado por la suciedad, recorrido, violencia, vulnerabilidad a la par que se da dinero a esto e incluso problemas en el mobiliario urbano entre los que se encuentra el colegio Remedios Montaner, que queda en un estado lamentable como explicó en aquel pleno la concejala de Compromís. También, hemos aportado informes psicológicos y veterinarios", explico en una nota de prensa que la mayoría de medios no se van a atrever a publicar porque sirven a unos intereses muy concretos.

LA SEGURIDAD ES IMPOSIBLE

Por último, señalamos que la seguridad de estos festejos es imposible "como incluso taurinos han reconocido" y en un comunicado indicamos sin titubeos ni medias tintas que "en la conciencia de quien autoriza unos festejos a sabiendas de que son inseguros y de los que más siniestralidad tienen, quedará cualquier atropello o muerte que tengamos en el municipio pudiendo evitarse con unas fiestas alternativas. Lo del menor atropellado que por suerte está bien, fue solamente un aviso".

En consecuencia, el colectivo hemos realizado una nueva convocatoria para el próximo pleno que tiene lugar el jueves 26 de octubre y cualquier persona interesada en participar contra estos festejos, puede escribir a defensaanimal2023@gmail.com o al WhatsApp 691093886.



"Una sociedad que respeta a los animales, es una sociedad mejor y las imágenes obtenidas en este tipo de eventos, hablan por sí solas dando una imagen de Alfafar errónea porque la mayoría del vecindario lo rechaza. También la seguridad o el bienestar de las personas de Alfafar deberían ser escuchadas por el alcalde y una prioridad para quien gobierna un municipio", concluye nuestra nota ante los medios.

Recuerda que decir que estás en contra de algo es muy fácil, pero si no haces nada contra ello, tampoco hay tanta diferencia con los que están a favor y en consecuencia, espero que me escribas para participar en el pleno municipal del próximo jueves y en el caso de no tener cartel, te proporcionaremos uno. Los festejos taurinos están llenos de tortura, despilfarro de dinero público, problemas varios para las personas y por supuesto, la infancia (que es una víctima más de la tauromaquia).

Espero tu mensaje para que la presión social cada vez sea más grande, ya que, argumentos para dejar de autorizarlo hay de sobra. Elige seguir siendo cómplice o escribirnos para venir a este acto o enterarte de otros que iremos haciendo.