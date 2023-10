Nuevo casino Chillbet

Chillbet es una casa de apuestas relativamente joven, ya que apareció en 2018. Su sede se encuentra en la isla de Chipre, y la empresa MFI Investments Ltd es la propietaria. Cuenta con una licencia internacional de Curazao, lo que garantiza la legalidad de las operaciones y confirma la honestidad de la oficina.

La actividad principal de la plataforma son las apuestas deportivas y ciberdeportivas, pero también se puede jugar a juegos de azar en la sección de Casino https://chillbet.co/ . Hoy vamos a ver en detalle qué ofrece el club y cuáles son sus características.

Principales ventajas

Mencionemos inmediatamente las principales ventajas de la casa de apuestas:

- Muchas opciones de entretenimiento. Además de apostar y jugar, en la plataforma puedes probarte en el campo de las inversiones, así como ver películas online; - Dos versiones lingüísticas. Español e inglés están disponibles, pero los desarrolladores prometen añadir nuevos en breve; - Preocupación por los usuarios. No se trata sólo de condiciones cómodas para los clientes, sino también de la participación de la CB en el programa de lucha contra la adicción. Hay una sección separada donde los adictos al juego pueden recibir asesoramiento; - Software multiplataforma. Se puede jugar desde un PC o un portátil, utilizar la versión móvil del sitio o una aplicación portátil.

Y también en el sitio, a diferencia de los competidores, casi no se utiliza publicidad intrusiva sólo banners con información sobre bonos y eventos importantes. El sitio oficial de Chillbet ofrece la oportunidad de apostar en pre-partido y en directo, hacer pronósticos simples y combinados e incluso comprar estuches de premios, que pueden incluir apuestas gratuitas y dinero.

¿A qué puedo apostar?

Las opciones de apuesta en Chillbet son abundantes y variadas. Hay más de 15 disciplinas deportivas disponibles (desde fútbol y tenis hasta deportes exóticos como floorball y waterpolo), así como eventos ciberdeportivos.

La apuesta mínima es de un modesto 1 euro. En cuanto al tamaño de las cuotas, en comparación con los competidores, este indicador puede calificarse de medio, lo que es bastante para un juego cómodo y rentable. Están disponibles los siguientes tipos de apuestas:

- Ordinar (pronóstico único); - Express (combo de dos o más resultados en un cupón, si todos los eventos van, usted ganará la cantidad de acuerdo con el producto de todas las probabilidades tomadas); - Sistema (las mismas combinaciones que en Exprés, pero la cuota final es menor, pero hay un derecho por 1+ pronóstico erróneo).

Puede hacer pronósticos en la sección en directo, donde hay una alineación bastante amplia. Sin embargo, no hay retransmisiones online en directo. El fútbol es especialmente popular en la plataforma, y el número de mercados en este caso varía de 80 a 150 dependiendo del día de la semana y del tipo de apuesta seleccionado ("prematch" o "live").

Cómo recargar la cuenta tras registrarse en la casa de apuestas

Después de registrarse en el sitio web oficial o en la aplicación móvil, el jugador necesita recargar el saldo sin esto es imposible apostar en deportes o ganar en el casino. Si el jugador recarga la cuenta por primera vez, primero tiene que elegir un servicio de pago en la sección "Cajero".

- Tarjetas bancarias. Además de Visa i Mastercard. El importe mínimo de depósito será de 5 euros, y la retirada sólo está disponible a partir de 10 euros. - Monederos electrónicos. Puede elegir cualquiera de los servicios conocidos o probar uno nuevo. La cantidad mínima de depósito es de 1 euro, y la retirada a partir de 5 euros. - Criptodivisas. Tether, Etherium, Bitcoin métodos de pago probados desde hace tiempo. - Operadores móviles. Un método de pago popular entre los jugadores.

Tenga en cuenta que ninguna de las transferencias no están sujetos a comisión por Chillbet.

Descarga de Chillbet en Android e iOS: instrucciones

Intente encontrar al menos una casa de apuestas hoy en día que no ofrezca a los usuarios apostar en deportes a través de aplicaciones móviles. Las apuestas móviles son populares debido a tres razones principales:

- es cómodo abra su teléfono en cualquier lugar, incluso si se encuentra a miles de kilómetros de distancia de su ordenador de casa o portátil - es seguro: los datos del usuario están a salvo y la propia aplicación no contiene amenazas para el dispositivo móvil - es fiable la aplicación móvil funciona sin interrupciones, no se congela ni se bloquea.

La aplicación móvil de Chillbet es una gran alternativa al sitio web oficial. Es muy fácil de descargar y la app está disponible para todos los dispositivos móviles, incluidos smartphones, tabletas y PC con Windows y macOS.

Consigue un bono en la app de Chillbet

Ventajas y desventajas de la app móvil de Chillbet en Android

Al igual que otros desarrollos móviles, la app de la casa de apuestas Chillbet no es perfecta. Los pequeños fallos son normales porque no se puede prescindir de ellos. El equipo de desarrollo de Chillbet prueba el software antes de lanzarlo, y también supervisa cuidadosamente el rendimiento de la app. Los puntos débiles se identifican, entre otras cosas, gracias a los comentarios de los jugadores, lo que ayuda a "arreglar" rápidamente todos los fallos.