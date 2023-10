Ser reclutado en una academia de fútbol en España

Muchos jóvenes talentosos buscan la gran oportunidad de ser reclutados por una academia de fútbol en España, ya que ese es el trampolín hacia una prometedora carrera deportiva.

Sin embargo, muchos de ellos no saben cómo lograrlo. Lo primero que hay que tener presente es que en el país hay muchos lugares especializados, por lo que hay que hacer una búsqueda exhaustiva y comparar entre una alternativa y otra. Entre la infinidad de opciones destaca Mifra, un colegio con academia propia acreditado por el Gobierno español que gracias a su programa ha ayudado a más de tres mil estudiantes a lograr sus metas futbolísticas.

Qué deben saber las personas que desean ser reclutadas por una academia de fútbol Aunque suene como algo obvio, para ser reclutado por una academia de fútbol en España es fundamental destacar en el campo. Los scouts ven potencial en aquellos individuos que tengan habilidades técnicas, visión de juego, una condición física de alto nivel, compromiso y perseverancia.

Quienes consideren que tengan todas las cualidades mencionadas pueden darse a conocer por los reclutadores de las academias participando en torneos locales y regionales. Otra alternativa es crear perfiles en las diferentes redes sociales y subir constantemente material de los juegos en los que se ha participado.

Como ya se explicó, en el país hay una diversidad de academias. Quienes no las conozcan pueden apoyarse en Internet para indagar, ya que la gran mayoría de ellas tienen sus sitios webs en los que se puede obtener información. A través de la red también se puede conocer datos importantes como aperturas de inscripciones y fechas de pruebas, las cuales se organizan de forma periódica para reclutar nuevos talentos.

El networking también juega un papel importante. Conectar con entrenadores locales, exjugadores y personas relacionadas con el fútbol puede ser un canal para encontrar oportunidades únicas.

Información sobre Mifra Mifra es un colegio-academia que les permite a los jóvenes estudiar y a la par, jugar fútbol. Este lugar ofrece a los jóvenes diferentes programas que se adaptan a todo tipo de necesidades. El primero de ellos es Mifra Por ti. Este plan dura tres meses y arranca en la temporada de verano. El mismo tiene una fase de capacitación y otra de exposición.

Por su parte, está el programa Año sabático, el cual combina la educación con el fútbol. Este tiene una duración de 10 meses. Durante ese tiempo, los individuos podrán entrenar de forma individual con un cuerpo técnico profesional, participar en juegos de la selección española, entre muchas cosas más. Para mayor información se recomienda visitar su portal.

Ya sea que ingresen a la academia Mifra u otra, las personas que sueñan ser profesionales del fútbol no deben olvidar que la preparación física y mental es crucial, que la competencia es reñida y que tener resiliencia es clave.