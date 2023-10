Aplicaciones y ventajas del hormigón impreso

En la industria de la construcción, cada vez más, el hormigón impreso es elegido por sobre otros materiales. Y es que el hormigón impreso además de ser versátil y duradero, es una opción económica que puede brindar elegancia y sofisticación a los diversos espacios.

Sin lugar a duda, en los últimos años, el hormigón impreso ha ganado gran popularidad. Si bien esta técnica comenzó a utilizarse en los años 50, la implementación de nuevas metodologías, diseños y la posibilidad de combinarse con diversos materiales para conseguir resultados innovadores, lo ha convertido en una propuesta atractiva en la construcción contemporánea.

Aplicaciones del hormigón impreso para embellecer tus espacios

Si hablamos de hormigón decorativo o impreso, debemos destacar que sus principales características son la funcionalidad y la versatilidad. Este material permite ser utilizado en: - En interiores - En exteriores - Suelos - Muros

Gracias a su durabilidad es posible emplearlo tanto en propiedades privadas como en sitios de alto tránsito, sin sufrir desgaste y sin resignar la elegancia que el hormigón decorado es capaz de otorgar. Sin lugar a duda, esta maravillosa técnica es ideal para proyectos de diversas naturalezas. Con buen asesoramiento y realizada a conciencia, permite conseguir resultados increíbles, pudiendo imitar todo tipo de acabados.

Hormigón impreso: las ventajas que lo hacen único

No sé puede negar que el hormigón impreso destaca por su elegancia y su costo accesible. Sin embargo, estas cualidades son únicamente la punta del iceberg, porque este material ofrece mucho más.

A pesar de ser asequible, el hormigón decorado no resigna durabilidad ni flexibilidad estética, lo que permite que se adapte a todo tipo de proyectos y gustos personales. Además cabe destacar que es posible trabajarlo tanto sobre terrenos de tierra como arena, grava o incluso sobre hormigón.

La posibilidad de elegir texturas, patrones, colores e incluso replicar otros materiales, lo hace, no solo apto, sino que perfecto para proyectos de construcción como de paisajismo.

Otra de las características a destacar es su bajo mantenimiento. Generalmente, el trabajo se finaliza aplicando una capa de sellador. Lo que se busca con este sellador es que el hormigón decorado no sea capaz de absorber sustancias que puedan mancharlo. Gracias a esto, y a qué es un material uniforme qué no posee juntas, evita la acumulación de suciedad, es muy sencillo de limpiar y de mantener en óptimas condiciones, utilizando tan solo agua y detergente.

Asimismo, como ya hemos mencionado, por su durabilidad y resistencia a los factores climáticos es una opción ampliamente elegida para la construcción en áreas al aire libre.

No hay que soslayar que el hormigón impreso alicante es de rápida ejecución, lo que hace que los engorrosos tiempos de obra se reduzcan notablemente. Sin embargo, a pesar de sus numerosas virtudes, lo que lo convierte en la opción más elegida es su capacidad para transformar un espacio cualquiera en un sitio elegante y de buen gusto.

Son las plantillas y pigmentos los que permiten un abanico de opciones para que el cliente elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y gusto personal.

Ya sea adoquín, diferentes tipos de piedra, madera, baldosas, lajas o losas, de seguro encontrarás el modelo adecuado para darle ese toque de elegancia y distinción a tus espacios.