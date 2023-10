El Jerez Historic Festival rememora los mejores años del automovilismo

Tras un año de pausa, vuelve al Circuito de Jerez–Ángel Nieto el mayor acontecimiento de competición histórica del país, el Jerez Historic Festival, evento que organizará Escudería Targa Iberia los próximos días 21 y 22 de octubre y que llevará a la instalación jerezana el mayor espectáculo de automovilismo del país. Las abundantes competiciones de vehículos clásicos de todo tipo se combinarán con una gran oferta de actividades para todos los públicos, al ser esta una cita en la que todos los miembros de la familia encontrarán sus alicientes.



Faltan dos años para conmemorar los 40 de vida del Circuito de Jerez–Ángel Nieto, a lo largo de casi cuatro décadas las competiciones que se han disputado en el trazado jerezano han sido extraordinariamente variadas. Una buena parte de ellas volverán a cobrar vida el próximo fin de semana en un evento de muy alto calibre. Más de 200 vehículos clásicos muy especiales, algunos de ellos piezas de alto valor histórico, disputarán un total de 25 mangas, entre calificaciones y carreras, distribuidas en dos jornadas de espectáculo, cada día de 9 a 19 horas.

Siete serán las especialidades en competición, con los monoplazas asumiendo un papel primordial. Encabezarán la acción los Historic Grand Prix Cars: monoplazas de Fórmula 1 anteriores a 1965 que disputarán en Jerez la 8ª de las 9 citas de que consta su temporada continental. Maserati, Cooper, Lotus, BRM, Brabham, Lola… todos competirán juntos pero distribuidos por clases dependiendo de su año de fabricación, la ubicación del motor, cilindrada, diámetro de las ruedas, etc. Disputarán una carrera de 25’ el sábado y otra de idéntica duración el domingo.

Otros fórmulas de gran atractivo serán los participantes en la Fórmula Júnior-Lurani Trophy, en su día el primer peldaño para correr en monoplazas en prácticamente todo el mundo, lo que propició la aparición de una gran cantidad de constructores, y de ahí lo numerosa que será la parrilla: Elva, Lotus, Brabham, Lynx, Alexis, Osca, Wainer… todos ellos equipados con motores hasta 1.1 litros y construidos entre 1958 y 1963. Los participantes harán dos carreras de 25’, una el sábado y otra el domingo, las últimas de su temporada.

El campo de los Turismos y Gran Turismos estará extraordinariamente bien representado en el Jerez Historic Festival 2023. Destacan, en primer lugar, dos carreras de 50’, una por día, del Iberian Historic Endurance, con una magnífica parrilla llena de unidades de auténtico ensueño y espectáculo asegurado: Porsche 356 y 911, Shelby Cobra y AC Cobra, MG/B, Lotus Elan, Alfa Romeo GTAm, Ford GT40, Escort y Mustang, Chevrolet Corvette, BMW 2800 y 2002, Alpine-Renault, Maserati Merak, Austin Healey, etc.

La Carrera de los 80 ofrecerá igualdad técnica entre sus selectos participantes, base de una competición que rememorará los mejores años del automovilismo de pista. También será muy destacada la competición de vehículos de Grupo 1 Portugal, automóviles prácticamente de serie que en su día fueron muy populares y numerosos. En el Jerez Historic Festival competirán junto con las unidades del Trofeo Mini portugués. De gran atractivo serán, sin duda, las distintas mangas de la Toyo Tires 7 Race Series británica, con una amalgama de versiones Caterham 420R y 340R que acuden en masa a la pista jerezana. Finalmente, el toque de modernidad lo aportarán los denominados Supercars Endurance, auténticos GT3 actuales que competirán junto a unidades TCR de muy reciente construcción.

Actividades para toda la familia

Como ya es marca de la casa en todos los acontecimientos de automovilismo histórico que organiza Escudería Targa Iberia, los aficionados pueden estar seguros de que, si acuden al Jerez Historic Festival con alguno o con todos los miembros de su familia, la diversión para ellos será idéntica. Se ha diseñado un programa de actividades para que, al mismo tiempo que estén rodando los coches en la pista o esperando su turno para salir, para el disfrute de unos, la actividad paralela que se lleve a cabo en el paddock sea variada e incesante, para alegría de los otros.

En el Jerez Historic Festival los niños hasta 8 años incluidos, acompañados de un adulto, accederán gratis al recinto, sin entrada. Una vez dentro, niños y mayores accederán a toda una feria: espectáculo circense en pleno paddock, con gradas y escenario, para participar con plena comodidad de los shows que ofrecerán personajes de lo más curiosos: el “Circo de la Tortuga”, el espectáculo de circo “Kum & Elo”, o la increíble “Carman”, una divertida comedia callejera que realiza un showman y un Seat 600. Cómo no, los más pequeños tendrán además cuentacuentos, carreras de coches a pedales y otras sorpresas.

La música invadirá constantemente el circuito con la sintonía de los recuerdos, una genuina “Radio Jerez Historic Festival” que nos transportará a las melodías, e incluso anuncios, de una época que los más veteranos recordarán con nostalgia. Habrá pista de baile y taller de Lindy Hop, con clases impartidas por profesores de la escuela gaditana de swing, “Chictuchic”. Tampoco faltarán las clases de inicio al baile social con la banda de swing “Jazzistika”, que además tocará en diversos horarios para incitar a los que les apetezca a moverse en la pista al ritmo de los grandes temas de siempre.

Todo ello con los aficionados que hayan optado por acudir con su vehículo clásico teniéndolo aparcado en el interior del recinto, formando parte del espectáculo, y disfrutando de un auténtico desfile en el circuito al final de cada jornada. Para el resto de asistentes, el aparcamiento en las zonas exteriores del circuito será gratuito. El acceso del público se hará por la puerta 2 del circuito.