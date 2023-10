​El empresario, escritor y activista español Josu Gómez Barrutia recibe el Doctor Honoris Causa de la Universidad Olmeca

En acto solemne celebrado en la ciudad de Villahermosa (Tabasco) la Universidad Olmeca ha reconocido en presencia de destacados referentes de instituciones académicas y universidades, instituciones públicas y representantes económicos. El recto de la Universidad Olmeca Emilio Ygartua de Monteverde ha realizado la defensa de la trayectoria del empresario, escritor, activista e impulso de ecosistemas innovadores Josu Gómez Barrutia. Líder en el campo del emprendimiento con la fundación de diversas iniciativas como la Red global Business Market. La Asociación Internacional de Startups, El Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes o el Ranking Top Líderes Innovadores entre otras iniciativas generadoras de alianzas entre territorios y agentes económicos, sociales e institucionales. Fundador de diversos medios de comunicación como El Diario Latinoamericano, El Diario de Empresa, El Diario Digital Formación Siglo XXI y miembro del Consejo de Redacción de Diario16. Colabora con diferentes medios de comunicación como Diario Colatino, Cuadernos para el Diálogo, Cambio16, Nueva Tribuna, DiarioXXI o el Diario Económico Ecofin entre otros.

Seleccionado como uno de los 24 Líderes Económico del Futuro por la prestigiosa institución francesa Instituto Choiseul. Gómez Barrutia es consejero en la Escuela Vasca de Retail. Ha recibido numerosos premios por su aportación en el campo del desarrollo local, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial entre ellos el premio medalla de oro al mérito empresarial por la Asociación Europea de Economía y Empresa, el Premio Innovación por la Roma Business School o el Premio Internacional de la EMCC como referente en el campo del mentoring empresarial. En el año 2004 fue seleccionado como uno de los 200 líderes formados por el Premio Nobel de la Paz y Ex vicepresidente de los EEUU Al Gore en la lucha contra el cambio climático. Siendo miembro Gómez Barrutia como embajador de dicha iniciativa The Project Climatic. De igual forma, ha sido seleccionado para ser formado por el presidente Barack Obama en materia de liderazgo y economía en el programa de la Fundación Advanced Leadership. Desde el año 2020 es Embajador Mundial de Economía Circular por la Fundación Advanced Leadership de EEUU. Ha sido además hasta el año 2021 Embajador en España de la iniciativa The Future Society nacida en Harvard Kennedy School para el impulso de la innovación en el ámbito internacional como vehículo de democratización en el acceso al conocimiento.

Por todo ello y en base a los estatutos vigentes que rigen a la Universidad Olmeca, establecidos en su artículo quinto, fracción octava, el doctor Emilio Alberto De Ygartua Monteverde, rector de la UO, concedió esta distinción al empresario español en una ceremonia solemne que contó con la participación en presídium de la profesora Martha Graciela Trujillo Zentella, coordinadora general y presidente de la Junta de Gobierno de la UO.

También estuvieron en presídium los licenciados Diego Rosique León y David Jesús Gutiérrez León, secretario y tesorero de la Junta de Gobierno de la UO respectivamente; así como el doctor Braulio Castillo Martínez, vicerrector; y el maestro Jesús Cuevas Ávalos, quien fungió como secretario. El claustro académico que formó parte de la ceremonia estuvo compuesto por las docentes de Posgrado, las doctoras Hortensia Eliseo Dantés, Anabel Chumacero Corral, Dulce María Pérez Hernández y Nelly Aurora Saracho Jiménez.

Se contó con la presencia del Lic. Daniel Cubero Cabrales alcalde suplente del municipio de Centro, la señora Marilú Rojas Aguilar, presidenta del Voluntariado de la Universidad Olmeca; y directivos, docentes, administrativos y estudiantes de esta casa de estudios.

Con la realización de esta ceremonia, Gómez Barrutia recibió la investidura que lo convierte en la cuarta personalidad en recibir esta distinción de la UO. Al leer la resolución que acota el título de Doctor Honoris Causa, el rector Emilio Alberto De Ygartua Monteverde destacó la labor del doctor Josu Gómez Barrutia al dar impulso a los ecosistemas emprendedores, startups y empresarios de Iberoamérica.

Recordando sus orígenes en España, y con la premisa de que «uno debe devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha aportado», el filántropo español Gómez Barrutia mencionó la importancia de construir un mundo mejor en un planeta que actualmente se enfrenta a grandes retos y desafíos.

Reconoció por último que esta distinción es un reconocimiento alcanzado gracias al compromiso, apoyo y participación de personas, instituciones y organizaciones que se han sumado a lo largo de su trayectoria a las diferentes iniciativas y proyectos puestos en marcha para el impulso de la innovación y el progreso.