Estores ‘screen’: qué son y sus ventajas

Los estores ‘screen’ son una opción cada vez más popular en el diseño de interiores. Su diseño moderno y funcional los convierte en una elección ideal para aquellos que buscan una solución estética y práctica para sus ventanas. Por esa razón, queremos explicarte detalladamente todas las ventajas que se obtienen al usar estores ‘screen’.

Qué son los estores screen

Los estores screen son un tipo de estor que se caracteriza por estar fabricado con un tejido especial microperforado. Este tejido está compuesto por una combinación de fibras de vidrio y PVC o poliéster y PVC, lo que le confiere propiedades únicas.

La principal característica de los estores screen a medida es su capacidad para filtrar la luz solar de manera eficiente. Esto es especialmente beneficioso para proteger los muebles y suelos de la decoloración causada por el sol, al tiempo que se crea un ambiente luminoso y agradable.

Ventajas de los estores screen

Los estores screen ofrecen varias ventajas en comparación con otros tipos de cortinas o persianas. A continuación, te enumeramos las principales ventajas de los estores screen:

Privacidad: A diferencia de las cortinas tradicionales, los estores screen permiten la entrada de luz natural sin comprometer la privacidad. El tejido microperforado dificulta la visibilidad desde el exterior durante el día, lo que permite disfrutar de la vista sin ser visto.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante la noche, cuando la luz interior es mayor que la exterior, la privacidad se invierte y se puede ver hacia el interior desde el exterior.

Aislamiento térmico: Los estores screen ayudan a regular la temperatura de la habitación al bloquear parte de la radiación solar. Esto ayuda a mantener una temperatura más fresca en verano y reduce la pérdida de calor en invierno, lo que contribuye a un ambiente más confortable y ahorra energía, pues no será necesaria la calefacción o aires acondicionados.

Ahorro de energía: Gracias a su capacidad para regular la temperatura de la habitación, los estores screen pueden ayudar a reducir los costos de energía. Al disminuir la necesidad de utilizar sistemas de calefacción o aire acondicionado, se puede lograr un ahorro significativo en la factura de energía.

Preguntas frecuentes más comunes sobre los estores screen

¿Se pueden lavar los estores screen? Sí, los estores screen se pueden lavar, pero es importante seguir las instrucciones de cuidado del fabricante. En general, se recomienda limpiarlos con un paño húmedo o una esponja suave y jabón suave.

También, evita usar productos químicos agresivos o frotar demasiado fuerte, ya que podrías dañar el tejido. Si son desmontables, es posible que puedas lavarlos a mano o en la lavadora, siguiendo las indicaciones del fabricante.

¿Qué colores y diseños están disponibles? Los estores screen están disponibles en una amplia variedad de colores y diseños para adaptarse a diferentes estilos de decoración. Los colores más comunes incluyen blanco, gris, beige y negro, pero también hay opciones en tonos más vibrantes. En cuanto a los diseños, puedes encontrar estores screen lisos, con texturas sutiles o incluso con estampados y patrones.

¿Los estores screen son adecuados para ventanas grandes? Sí, los estores screen son adecuados para ventanas grandes. Están disponibles en diferentes tamaños y se pueden personalizar para adaptarse a ventanas de diferentes dimensiones.

Si tienes ventanas especialmente grandes, es posible que necesites estores screen motorizados para facilitar su manejo. Consulta con un profesional o con el fabricante para obtener asesoramiento específico sobre la elección de los estores screen adecuados para tus ventanas grandes.

¿Los estores screen bloquean completamente la luz solar? Los estores screen no bloquean completamente la luz solar, ya que están diseñados para filtrarla y permitir la entrada de luz natural. El tejido microperforado de los estores screen permite que la luz pase a través de ellos, pero al mismo tiempo reduce la intensidad de los rayos UV y protege contra el deslumbramiento.

¿Se pueden instalar los estores screen uno mismo o se necesita un profesional? La instalación de los estores screen puede variar dependiendo de tus habilidades y experiencia en bricolaje. En general, los estores screen suelen ser relativamente fáciles de instalar y muchos fabricantes proporcionan instrucciones detalladas para hacerlo tú mismo.



Sin embargo, si no te sientes cómodo realizando la instalación por ti mismo o si tienes ventanas complicadas, es posible que prefieras contratar a un profesional para asegurarte de que los estores screen se instalen correctamente. Un profesional también puede brindarte asesoramiento personalizado y garantizar un resultado óptimo.