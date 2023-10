¿Qué es el DTF y para qué sirve?, por Viva DTF

El transfer DTF (Direct To Film) es una técnica de impresión digital que ha revolucionado y facilitado la impresión y colocación de estampados en camisetas y otros tipos de prendas textiles.

Este procedimiento consiste en imprimir un diseño en una película de poliuterano termoplástico (el film DTF) que después se transfiere a la prenda correspondiente mediante la aplicación de calor y presión.

Según indican los especialistas de la empresa Viva DTF, una de las principales ventajas de este sistema es que permite una alta calidad de impresión a todo color además de agilizar los procesos de producción. Relegando así a la serigrafía y sublimación entre otras a un segundo plano en el mundo de la personalización. Esta firma se especializa en comercializar distintos tipos de film DTF por metros, tanto a empresas como a particulares.

En qué consiste el DTF El film DTF es una lámina transportadora de diseños que mantiene la tinta húmeda para facilitar la adherencia del polvo de poliamida. Además, estos materiales son resistentes a altas temperaturas, evitando migraciones indeseadas de tinta. Por este motivo, permiten contar con diseños detallados y coloridos para colocar sobre distintos tipos de textiles.

En particular, el transfer DTF que ofrece Viva DTF es flexible y resulta sorprendentemente resistente a los lavados dando una gran vida a la prenda. Este material se puede aplicar tanto en prendas claras como oscuras de diversos materiales como algodón, nylon, poliéster, polipiel, mezclas y sintéticos. Asimismo, se puede usar en otros materiales como madera o cartón. Aunque para rígidos y sólidos se debería hablar del UV DTF que también comercializa la misma empresa "Viva DTF".

El film PET que ofrece Viva DTF puede usarse tanto a gran escala como para personalizar prendas en casa. Si se trata de este último caso, es importante saber que el procedimiento debe empezar por un pre-planchado de la prenda para quitar humedad y arrugas. Después, es necesario colocar el transfer DTF sobre la prenda y planchar durante 12 o 15 segundos, dependiendo del textil. Cuando se haya enfriado un poco y sea posible manipularlo hay que quitar el film. La facilidad que ofrece este procedimiento permite desarrollar un negocio de estampación o personalización de ropa de manera sencilla. Además, se terminan acelerando los procesos para empresas más exigentes.

Disfrutar de precios asequibles En comparación con otras técnicas de impresión, como la serigrafía o la sublimación, la impresión DTF es más rentable, especialmente para tiradas cortas, medianas o grandes. No se requiere la preparación de costosas pantallas de serigrafía ni la adquisición de tintas especiales, lo que reduce los costos iniciales.

Además, una de las grandes ventajas del DTF por metros es que se pueden hacer pedidos grandes a un precio más económico. Cuanto mayor sea la cantidad de impresión que se necesite, más se podrá ahorrar. Así, un negocio que quiera producir una serie de camisetas con el mismo diseño, por ejemplo, encontrará una opción muy atractiva en el servicio de impresión DTF. Imagina que estás organizando un evento, una despedida de soltero o tienes una marca de ropa. El DTF por metros satisfará todas las necesidades al ser tan polivalente y apto a cualquier tipo de tejido.