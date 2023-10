​Rodríguez Ibarra y Cebrián calientan

Ante un gobierno en funciones, escenografía Sánchez, y desayuno Nueva Economía Fórum en el hotel Ritz, con Juan Luis Cebrián presentado por Rodríguez Ibarra. Político y periodista, jubilados, no están en el banquillo, calientan. Según Ibarra, en sobremesa de una vida sin eutanasia política. Mientras, la vicepresidenta segunda se apeaba de una tribuna en la que estaba anunciada el día 11. Podría encarrilar las declaraciones de Ibarra y Cebrián o discrepar pero se arredró. Mientras, expectación, expectoración y titulares. Del político sueltos, del periodista menos.



Ibarra supone que Cebrián contó desde El País el saludo de Pasionaria en el Congreso al llegar la democracia. Antes de la Constitución que es lo más importante que se ha hecho. Tres años después, con Tejero, tuvo la sensación de que lo del 78 se podría desvanecer. El País y Cabrían se la jugaron; y el rey Juan Carlos. Han pasado cuarenta años y vuelve a tener la sensación de que la democracia está en peligro. “Está empezando a desvanecerse sin saber a dónde vamos”. Puigdemont exigía amnistía y alardea con siete diputados intentando humillar al PSOE. Reacio a admitir que un fugado en el maletero de un coche decida el futuro. No entiende a dirigentes del PSOE allanando el camino. A nadie se le ocurriría amnistiar a quien viole a cuarenta millones de españoles. Se puede cambiar de opinión, pero sin explicar es traición ¿Los indultos un acierto? Hablamos de amnistía porque no sirvieron. Estamos en la sobremesa de la vida, no tenemos eutanasia política. Cuando hacemos actos como éste no queremos nada para nosotros. La política ahora no es atractiva. No se mueven pensamientos nobles, mueven egoísmos.

Cebrián trató de seguir, sin domar, el rol que cree tener y un ego a prueba de preguntas, con afirmaciones de observador avispado y recursos de periodista viejo: Lo que está pasando es que la gente en democracia valora más la seguridad que la libertad. La digitalización cambia el modelo social. Desorden mundial. Caos en la formación de opinión pública. Las redes sociales dan paso al personalismo. La opinión se crea en internet. Guerra en Ucrania sin debate en las Cortes, ni el conflicto en Cataluña. Los diputados nacen de las ejecutivas que les nombran. Estamos en una ceremonia de confusión. Sánchez dijo hace dos semanas no a la amnistía y al referéndum. Reflexión sobre lo pasado en 1934, Azaña hizo una amnistía. A quién amnistiar ahora. Desde cuándo. A ladrones, a todos. A los presidentes de la Generalitat con o sin Pujol. Gürtel. Eres en Andalucía. A Policias. Y si alguien no quiere ser amnistiado. El indulto no merece la pena. No hay democracia sin separación de poderes. Si vimos a Pasionaria con el rey, también podemos hacer algo ahora. Tarradellas dijo que la Constitución fue un fruto de Cataluña; gracias a Cataluña, España tiró para adelante. TC, el rey tiene margen para paralizar. Cuando Companys, actuó el TC del Frente Popular. La parálisis no es solo del PP, también se debe al PSOE. Hay populistas en política y periodismo. Francina Armengol es un sinsentido. El Estado de Derecho hoy está en peligro. Si Sánchez va sin independentistas, puede tener mejores expectativas. Su futuro depende de él mismo. Puigdemont era un cadáver político que ha resucitado Sánchez. Tiene que ir a la justicia esposado, como todos. Puigdemont es un necio que se metió en un maletero y tiene futuro político gracias a Sánchez. Ferrovial se va y Arabia Saudí viene. La situación económica no es la de 2008, pero es bastante grave. Mal momento económico, hay que pagar deudas. Cataluña debe 70.000 millones y reclama 450.000 millones. La guerra de Ucrania no la va a perder Putín, ni la OTAN. Aunque la diplomacia española en América Latina es un desastre, las empresas españolas mantendrán y ganarán influencia. España tiene un perfil en auge. Madrid es la capital de América Latina. La prensa en papel es un zombi. Tiene una importancia menor del 10% que hace años. Ahora se siguen influencers. Populismo en la tele de derecha y de izquierda, sin periodistas. Las relaciones con Prisa son buenas y escasas. Estamos en un cambio de civilización y del orden mundial, que no va a ser como quiere USA. China puede competir. India y China tienen el 35% de la población mundial y no son democracias. Porque creo en este país, optimismo. La gente aprecia la seguridad en la calle. Es ridículo que Sánchez no haya contestado a Feijóo. La clase empresarial y las universidades pueden tirar para adelante.

Al acabar, sin confirmar, noticia escandalosa en un pasillo: Pillado en el aeropuerto de Barajas alguien, mandado por..., que iba a ver a Puigdemont a Bruselas, para disimular, vía París. En consonancia, a la vez, Rodríguez Ibarra y Cebrián calientan.