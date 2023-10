Por qué alquilar placas solares en casa, con Grupo MQ

Los precios excesivos de la factura de la luz y la concienciación sobre el cambio climático han hecho que los ciudadanos españoles busquen mecanismos para garantizar un consumo energético más eficiente y sostenible. Una alternativa cada vez más buscada es el alquiler de placas solares, puesto que permite a los consumidores disfrutar de las ventajas de la energía solar, sin tener que realizar una gran inversión inicial en la compra de una instalación fotovoltaica.

Empresas especializadas en el renting de sistemas de autoconsumo como Grupo MQ ofrecen un servicio de instalación pagando únicamente una cuota mensual, por lo que sus clientes obtienen ahorros en su facturación desde el primer mes.

Una alternativa a comprar placas solares El uso de energía solar representa un ahorro considerable de dinero en la factura de luz. No obstante, para nadie es un secreto que los altos costes de la instalación de energía fotovoltaica, hacen que muchas personas no tengan acceso a beneficiarse de esta alternativa. En estos casos, el alquiler de paneles solares se convierte en la opción más rentable.

La principal ventaja de este modelo energético es el ahorro económico, el usuario no tiene que hacer un desembolso económico inicial para instalar el servicio. Empresas como Grupo MQ brindan a sus usuarios la posibilidad de pagar una cuota mensual fija inalterable por sus paneles solares instalados, pudiendo hacer uso de ellos para conseguir un precio estable del kWh. Además, los usuarios evitan verse perjudicados por la inflación y por las alzas de las tarifas de luz, ya que las cuotas establecidas en el contrato no sufrirán un incremento.

El alquiler de placas solares incluye un servicio de mantenimiento que garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de autoconsumo fotovoltaico. Además, ofrecen una garantía de instalación extendida por un contrato a 20 años, con la opción de adquirir el sistema en cualquier momento abonando el valor residual.

Asesoramiento profesional para la instalación fotovoltaica Grupo MQ ha conformado un equipo de profesionales especializados en ahorro energético que brindan un asesoramiento personalizado en cuanto a cuál es la solución energética más apropiada a la necesidad de sus clientes. Esta opción puede solicitarse a través de la página web de la compañía, desde donde también es posible solicitar un presupuesto de la instalación sin compromiso.

La compañía cuenta con la autorización de la Comunidad de Castilla-La Mancha para la instalación de energía fotovoltaica, lo que avala la calidad de las soluciones energéticas que ofrecen. Apostando por un futuro digital, innovador y eficiente, Grupo MQ cumple su objetivo de permitir que tanto personas como empresas tomen el control de su propia energía y reduzcan los altos costes de red eléctrica, a través de un sistema eficiente y sostenible.