Crecen en septiembre afiliación y paro, con peor comportamiento que en años anteriores

Los meses de septiembre no suelen caracterizarse por grandes variaciones en el nivel de empleo, como consecuencia de tendencias en sentido contrario en varios sectores económicos, que tienden a neutralizarse. El paro registrado suele crecer, aunque los incrementos suelen ser de pequeña magnitud. En esta ocasión, las variaciones mensuales de ambas variables han mostrado el signo previsto, pero empeoran respecto a los septiembres de años previos. También se ha medido un descenso en los demandantes de empleo durante septiembre, ligeramente por debajo del observado en 2022. Finalmente, la contratación ha crecido en términos mensuales aunque sigue su notable caída en términos interanuales, especialmente impulsada por la caída de la de carácter indefinido.



La afiliación a la Seguridad Social en septiembre creció en 18.295 personas, un aumento de un 0,09%, lo que el convierte este dato en el peor septiembre desde 2019. La serie desestacionalizada de afiliados, según el Ministerio, refleja un ligero aumento mensual. Por otra parte, el crecimiento interanual del empleo se desacelera ligeramente, hasta un 2,70%. La cifra total de afiliados queda situada en los 20,72 millones de personas.

La contratación creció un 27,86% respecto a agosto, con un total de 1,39 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, el aumento de la contratación se ha producido tanto en la indefinida (+48,82%) como en la temporal (+14,76%). En términos interanuales, la contratación indefinida cayó un 19,65% mientras que la temporal descendió un 13,13%.

El paro registrado aumentó en septiembre en 19.768 personas (+0,73%), lo que supone el peor comportamiento en un septiembre de los últimos 5 años. La cifra total de parados registrados se eleva hasta los 2,72 millones de personas. Los demandantes de empleo disminuyeron durante el mes de septiembre, conuna caída de 88.904 personas y se situaron en 4,26 millones. Y los demandantes ocupados -entre los que se incluyen los que tienen un contrato fijo discontinuo en vigor, aunque estén sin actividad- descendieron en 101 mil y se sitúan en los 1,05 millones.

En términos desestacionalizados el paro cayó en agosto en 4 mil personas y la afiliación aumentó en 13 mil

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 3.736 personas durante septiembre, un descenso que se ve neutralizado parcialmente por el hecho de la no inclusión de los trabajadores fijos discontinuos en inactividad.

La serie desestacionalizada de afiliación, proporcionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reflejado en septiembre un aumento mensual de 12.921 personas, equivalente a un incremento del 0,06%.

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 2,69%. Esto supone una desaceleración de más de media décima en el ritmo de crecimiento anual. En los últimos 12 meses el ritmo de crecimiento ha descendido 0,64 puntos porcentuales.

Educación, el sector con mayor aumento de empleo. Madrid, la comunidad con el mayor incremento mensual

La afiliación a la Seguridad Social ha disminuido en 11 de las 17 las comunidades autónomas y en Melilla. Los mayores descensos se han medido en Baleares (-16.445), Andalucía (-8.160) y Galicia (-6.799). El mayor aumento, en Madrid (+47.764). El paro registrado subió en 11 comunidades y en Melilla. Los mayores incrementos se midieron en Andalucía (+15.949) y Madrid (+3.358).

Por sectores, en septiembre la afiliación ha combinado sectores con notables aumentos con otros con grandes descensos. Las mayores disminuciones se han medido en Comercio (-41.078), Administraciones Públicas (-39.480) y Hostelería (-34.744). Los mayores aumentos se han registrado en Educación (+88.413) y en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (+19.816).

Indefinidos de muy corta duración: 36 mil personas firmaron más de uno en septiembre

Típicamente, la contratación en septiembre ha crecido con intensidad respecto al mes anterior. El aumento, de un 27,86%, ha venido explicado tanto por la contratación indefinida como por la temporal.En total, en el mes de septiembre se firmaron 1,39 millones de contratos.

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 623.439 contratos en septiembre, lo que supone 204.512 más que en agosto (+48,82%). El 39,95% de los contratos indefinidos fueron a tiempo completo, frente a un 34,36% fijos discontinuos y un 25,69% indefinidos a tiempo parcial. Por otra parte, 36.130 personas firmaron en septiembre más de un contrato indefinido, lo que supone el 6% de todos aquellos que firmaron algún contrato de dicha naturaleza. Desde inicios de 2022 ha ocurrido con 638 mil personas. La contratación temporal, por su parte, registró un aumento intermensual de 98.862 contratos (+14,76%).

En términos interanuales, la contratación ha descendido un 16,17%, con disminuciones tanto en la indefinida (-19,65%) como en la temporal (-13,13%).

Análisis Randstad Research: el paro efectivo estimado se reduce, pero supera el registrado en 600 mil, pese a la recuperación de la Educación

La ligera recuperación del empleo durante septiembre combina una serie de sectores con fuertes descensos de afiliación (Comercio, Hostelería, AA.PP.) con otros en los que el empleo creció, muy en particular el sector de Educación (+88.413). En este último sector se habían medido, en los meses previos, un descenso muy voluminoso en sus cifras de empleo, que habían venido acompañadas por un aumento en el número de demandantes de empleo con relación laboral, consecuencia de que en dicho sector se había utilizado de forma intensiva el contrato fijo discontinuo tras la reforma laboral.

En el mes de septiembre la tendencia ha sido la contraria en relación con los demandantes de empleo ocupados. Mientras que el paro registrado siguió dando muestras de su pérdida de poder explicativo, con un incremento de 19.768 personas, los demandantes de empleo se redujeron en 88.904. Y aquellos demandantes de empleo que tienen la condición de demandantes ocupados -entre los que el grupo más importante en términos cuantitativos es el de los demandantes con relación laboral, donde se incluyen los fijos discontinuos que esperan un nuevo llamamiento-, descendieron en 101 mil personas durante el pasado mes.

Como consecuencia, la diferencia medida en agosto entre el paro registrado (2,7 millones) y el paro efectivo (3,4 millones), que había superado las 678 mil personas, se ha moderado durante septiembre, al haber descendido los demandantes de empleo con relación laboral al tiempo que se eleva ligeramente el paro registrado, pero la estimación para septiembre sitúa dicha diferencia todavía en el entorno de las 600 mil personas.