​Equalia ONG descubre canibalismo, ataques al corazón y deformidades en granjas avícolas alemanas relacionadas con un proveedor de Lidl

Pollos de un día arrojados al suelo, deformidades y canibalismo son algunos de los hallazgos recogidos en esta investigación, que han sido denunciados ante las autoridades alemanas

Equalia ha publicado, hasta el momento, reportajes de investigación de presunto maltrato animal en macrogranjas relacionadas con Lidl en España, Italia, Alemania Austria y Reino Unido

El proveedor de pollo de Lidl denunciado por Equalia a finales de 2022, está pendiente de declarar sobre un presunto delito de maltrato animal y contra la salud pública

Bajo la petición #LidlEscándaloAnimal, 20 organizaciones de protección animal han recogido medio millón de firmas para que la cadena de supermercados alemana mejore las condiciones de bienestar animal de los pollos en su cadena de suministro



Madrid, a 26 de septiembre de 2023. La ONG Equalia revela hoy imágenes inéditas en macrogranjas alemanas, ubicadas en el noroeste de Alemania y relacionadas con un proveedor de la cadena de supermercados Lidl en Alemania. Los hallazgos han sido denunciados ante la justicia alemana por un presunto delito de maltrato animal. Con este reportaje de investigación, ya son 6 los reportajes de investigación vinculados a proveedores de la cadena de supermercados alemana. Equalia junto a 20 organizaciones de protección animal exige una mejora inmediata de los estándares de bienestar animal a Lidl en su cadena de suministro a través de la firma del Compromiso Europeo del Pollo.

El reportaje de investigación que la ONG Equalia publica hoy, se ha grabado a lo largo de 2022 y 2023 en dos explotaciones avícolas ubicadas al noroeste de Alemania. En la granja del municipio de Löningen, en Baja Sajonia, se observa cómo los pollitos con escasas horas de vida son arrojados bruscamente al suelo, lo que les puede generar rotura de huesos. Se trata de pollos broilers o macropollos, aves que han sufrido una hibridación genética para alcanzar una ratio de crecimiento 400 veces superior al que tenían a mitad del S. XX.

En las imágenes se observan pollos con deformidades, otros incapaces de caminar, así como un ave que sufre un infarto en vivo, agonizando durante horas hasta que finalmente da un salto aleteando y fallece. Otras aves presentan una torsión no natural del cuello hacia arriba. La granja de Löningen presenta una alta concentración de pollos muertos en descomposición.

Las aves vivas conviven con suciedad y cadáveres, observándose pollos canibalizados, donde aves picotean a otra en avanzado estado de descomposición; y aquellas enfermas son sacrificadas por el personal de la explotación zarandeando su cuello hasta romperlo. Estas dislocaciones cervicales, según la ONG, contravienen la normativa de la Unión Europea sobre bienestar animal, al no realizarse con un tirón rápido sino durante varios minutos y, por tanto, generando un sufrimiento innecesario a las aves.

En palabras del investigador: “encontré pollos en diferentes estados de descomposición: algunos acababan de morir, otros estaban apelotonados en un cubo para ser posteriormente desechados, y varios de ellos se encontraban en distintas fases de putrefacción; al levantar el cadáver de una extremidad se aprecia cómo el líquido en descomposición del animal está pegado a la cama del suelo repleta de suciedad y sus propios excrementos; otros se habían secado, llegando sus cuerpos a ser totalmente planos. Encontramos un pollo gravemente enfermo, con las patas deformadas que no podía mantenerse en pie y, por lo tanto, no alcanzaba a beber del bebedero. Durante varios días estuvimos levantándole con nuestras manos para que pudiera beber”.

En la granja situada en el municipio de Stadtlohn, en Renania del Norte-Westfalia, los operarios de una empresa relacionada con uno de los mayores proveedores de pollo de marca propia de Lidl en Alemania cargan a las aves con destino al matadero propinando patadas y lanzando a varios animales.

La organización española Equalia ha denunciado a ambas explotaciones avícolas ante la justicia alemana por una presunta violación de la ley alemana de protección animal, que pena infligir dolor o sufrimiento significativo con brutalidad o de forma prolongada y repetida. Alegan que la desatención de los pollos en la granja de Löningen podría constituir maltrato por omisión, mientras que la explotación de Stadtlohn podría estar incurriendo en maltrato activo por trato vejatorio durante la carga de las aves.

El lanzamiento de las imágenes forma parte de una campaña europea coliderada por la ONG española Equalia junto a la organización alemana Albert Schweitzer Foundation, pidiendo a Lidl que se comprometa a prohibir las prácticas más crueles del sector del pollo de engorde en su cadena de suministro. Grandes supermercados en España ya lo han hecho, como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski o Aldi entre otros. Por ello la ONG exige la adhesión de Lidl al Compromiso Europeo del Pollo, un conjunto de medidas que reducen el sufrimiento de estas aves en granjas y mataderos. Algunas de las medidas estrella que incorpora este compromiso son el cambio de razas hacia razas de crecimiento lento que demuestran más resultados de bienestar animal, menor densidad de pollos por metro cuadrado, acceso a luz natural o aturdimientos más efectivos en el matadero.

Julia Elizalde, mánager de campañas de Equalia, afirma: “Las nuevas imágenes en granjas alemanas nos hacen ver que la crueldad hacia los pollos es una actitud sistemática y estándar de supermercados Lidl, también en el país donde nació la empresa y se ubica su sede internacional. Exigimos a Lidl un compromiso inmediato para poner fin a la cría de macropollos en sus establecimientos, siguiendo su responsabilidad con el bienestar animal y la seguridad alimentaria como la cadena de supermercados más grande de Europa y la voluntad de medio millón de consumidores y consumidoras que han firmado esta iniciativa”.

Equalia ha publicado reportajes en granjas vinculadas a proveedores de Lidl también en España, Italia, Austria y Reino Unido. En el caso de las granjas españolas denunciadas por la ONG, ubicadas en Sevilla y Tarragona, ambas perdieron su sello Welfair de bienestar animal tras la publicación de las imágenes. A su vez, la empresa gestora de la explotación sevillana y proveedora de supermercados Lidl en España está llamada a declarar ante la justicia por los presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública.

La cría de macropollos también supone un riesgo para la seguridad alimentaria. Un estudio de laboratorio sobre la carne de pollo de la marca Lidl, encargado por la fundación Albert Schweitzer Foundation, reveló que el 71 % de las muestras estaban contaminadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Este informe abarcó un total de 51 productos comprados directamente en Lidl en Alemania entre enero y febrero de 2023, garantizando una cadena de refrigeración adecuada y análisis inmediatos por parte del personal del laboratorio en el campo. Adicionalmente, los resultados alertan sobre el riesgo que estas bacterias resistentes representan para todas las personas, ya que pueden propagarse al medio ambiente mediante aguas residuales y sistemas de ventilación.

Sobre EQUALIA: Equalia es una organización no lucrativa dedicada a mejorar las condiciones de vida de los animales destinados a consumo con peores estándares de bienestar animal. Su misión es conseguir acuerdos con empresas, instituciones y grupos de interés que afecten positivamente al mayor número posible de animales destinados a consumo.