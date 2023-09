​Desde la oficina hasta la pista de baile, el metalizado ya no está reservado para los eventos de noche

Las pasarelas ya anunciaron que sería una de las tendencias más vistas en el otoño-invierno de 2022 y no ha sido menos. La tendencia ha perdurado en nuestros armarios a lo largo de todo el año y lo seguirá haciendo aunque con algunas diferencias.



Alberta Ferretti, Tom Ford, Blumarine, Ferragamo y Prada son solo algunas de las marcas que ya han anunciado en las grandes pasarelas de la semana de la moda que el efecto metalizado acertará a cualquier hora del día, en todo tipo de prendas y sobre todo, en cualquier color.

Si las grandes capitales de la moda se han teñido de esta tendencia, nuestro armario no podía ser menos y para ello la firma española Joplin Atelier te propone 4 opciones diferentes para disfrutar de distintas prendas, para distintas ocasiones y numerosas combinaciones que harán de tu look una propuesta única y a la última.

Este tipo de prendas ya no está reservado a los eventos de noche, el metalizado triunfa desde por la mañana hasta la noche. Atemporal y versátil, el metalizado es ya el nuevo fondo de armario.