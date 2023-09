ASESCON alerta de un nuevo fraude en el correo electrónico

Hasta la Asociación Española de Consumidores han llegado diversos avisos de fraude relacionados nuevamente con los correos electrónicos. Se trata de mensajes que están llegando a los ciudadanos indicando el destinatario el siguiente texto:

“Buenos dias, queria consultar si te llego el correo que te mande hace unos dias, como no recibi respuesta por eso pregunto. Te mande un email a _____________________ pero no se si te llego. Disculpa la molestia, pero parece que estoy teniendo problemas con mi correo, si este email te llega como spam/correo no deseado te pediria si sos tan amable que lo pases a bandeja de entrada, así te vuelvo a enviar la consulta para que te llegue correctamente. Saludos.”

Hemos dejado incluso las faltas de ortografía originales del texto enviado para que los ciudadanos puedan comprobar la existencia del propio fraude en la forma de escribirse dicho correo electrónico.

Desde ASESCON recomendamos no caer en la trampa y no contestar a ese mail ni hacer esa petición de decir que es un correo deseado porque estaríamos participando en lo que buscan que no es otra cuestión que tener nuestros datos personales e incluso podrían estar infectando nuestros dispositivos con algún virus.

Una vez más, recomendamos a los ciudadanos utilizar el sentido común para no caer en estas trampas cada vez más frecuentes.

A los afectados les solicitamos que hagan denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de que sean investigados estos hechos y, además, les pedimos que nos alerten de casos similares en el correo electrónico asescon.consultas@gmail.com con el fin de servir de altavoz para que no caigan en la trampa más ciudadanos.