De la tradición maorí a la sala de juntas; revolucionar las dinámicas de team building con la haka

Las actividades de team building de carácter lúdico potencian la participación, refuerzan las relaciones y fomentan la creatividad. Estas están siendo cada vez más demandadas por empresas que buscan reforzar el sentido de pertenencia de sus trabajadores, crear sentido de equipo y cohesionar los espacios de trabajo.

No se trata de una tendencia nueva, el enfoque estructurado y deliberado de estas dinámicas tiene sus raíces en el siglo XX.

En la empresa Team Building Percusión lo saben y realizan innovadoras actividades de team building relacionadas con la percusión, la danza y la cultura. Sus sesiones están ideadas para mejorar la cohesión grupal a través de distintas dinámicas entre las cuales destaca hoy la haka maorí, una actividad empoderadora que Team Building Percusión utiliza en un contexto moderno y corporativo para fomentar la colaboración entre los equipos.

Una haka, ¿qué es? Según los expertos de Team Building Percusión, la haka maorí es una danza tradicional del pueblo maorí, una expresión viva de la cultura maorí. Tradicionalmente, se realizaba para preparar a los guerreros para la batalla, tanto física como mentalmente, así como para transmitir unidad, fuerza y poder como equipo frente al adversario.

Hoy en día, la haka es conocida gracias al equipo de rugby de Nueva Zelanda, los “All Blacks”, que realizan una haka antes de sus partidos.

No solo se trata de una danza de guerra, la haka se presenta en celebraciones donde impera el sentido de comunidad.

En Team Building Percusión utilizan las características de esta danza combinadas con estrategias de team building para desarrollar una actividad que fomenta la cohesión, mejora la comunicación, libera estrés y fortalece la autoestima.

¿Cómo puede la actividad de haka mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo? La actividad que realiza Team Building Percusión tiene como objetivo realizar una gran haka final donde el grupo realizará los movimientos de este baile, sincronizados a un ritmo común, desarrollando capacidades de escucha y comunicación dentro del equipo. A lo largo de la dinámica, los integrantes del grupo irán sintiendo la sensación empoderadora de formar parte de un equipo lleno de energía, unido, fortalecido y con mayores habilidades de comunicación.

Diversos estudios han investigado los efectos de las actividades de team building en las relaciones laborales. Estos estudios destacan los efectos positivos de estas actividades en factores como la reducción de conflictos o la mejora del clima laboral, todo ello redundará en la optimización del potencial de los equipos de trabajo.

Las sesiones suelen tener una duración de entre una y dos horas, pero los profesionales de Team Building Percusión se adaptan a las necesidades de cada empresa. A través de una sencilla consulta en su página web o vía telefónica, se ajustarán a los requisitos necesarios en cuanto a número de participantes, espacio, etc.

A través de estas dinámicas, los departamentos de recursos humanos pueden contar con la ayuda de los expertos de Team Building Percusión para guiar procesos que permiten interiorizar el sentido de pertenencia, la cohesión, el compañerismo y cooperación, mediante una actividad lúdica que además permite a los trabajadores relajarse y reducir sus niveles de estrés.

Experimentar la haka en una actividad de team building proporciona una experiencia única y enérgica que fomenta la cohesión y el espíritu de equipo. Con la ayuda de los expertos de Team Building Percusión, no solo se introduce a los participantes a una rica cultura, sino que además se promueve la comunicación, la confianza y la unidad entre los miembros del equipo, guiando procesos que permiten interiorizar el sentido de pertenencia, la cohesión, el compañerismo y cooperación, mediante una actividad lúdica que además permite a los trabajadores relajarse y reducir sus niveles de estrés.

A través de la haka, las empresas pueden ofrecer una dinámica de construcción de equipo inolvidable y efectiva.