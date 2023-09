Inversiones en criptomonedas por parte de deportistas españoles: casos de éxito y riesgos

Los deportistas y el mundo de las criptomonedas y NFT comparten características como la creatividad, la libertad y un gran número de seguidores. Y ha habido varios casos exitosos en los que los deportistas se unen al mundo de las criptomonedas para crear una unión excepcional.

Este artículo se enfoca en destacar ciertos casos en los que famosos deportistas dieron un salto de fe para adentrarse al mundo de las criptomonedas, y obtuvieron resultados exitosos.

Cristiano Ronaldo Recientemente, Binance, el famoso exchange de criptomoneda, anunció que tendría una alianza exclusiva con el mundialmente famoso jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. Esta alianza se llevaría a cabo con el objetivo de ofrecer a los fanáticos del fútbol una serie de NFT la estrella.

Binance se ha convertido en la compañía de criptomonedas que ha prestado más atención al fútbol, firmando acuerdos con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol, así como con clubes como la Lazio de Italia y el FC Porto de Portugal.

Marcelo Vieira Cerca de la misma fecha en que Cristiano Ronaldo se unió a Binance, Marcelo Vieira, jugador brasileño de fútbol, llegó a un acuerdo sobre ser el nuevo embajador global del exchange mexicano Bitso, con el objetivo de colaborar en una serie de iniciativas de la empresa para ayudar al público de Latinoamérica a conocer las criptomonedas y los beneficios del ecosistema.

El jugador de fútbol reconoció su gran interés en los proyectos innovadores y expresó su felicidad por ser embajador de Bitso, una empresa que recientemente ha ganado bastante popularidad en varios países de Latinoamérica.

Alex Barrett El jugador de fútbol estadounidense Alex Barrett logró hacer historia en la NFL al convertirse en el primer jugador de la famosa liga de fútbol estadounidense en decidir recibir su salario por completo en Bitcoin.

El atleta, que ha jugado en uno de los equipos más prestigiosos de la costa oeste desde el 2017, apuesta al Bitcoin (BTC) como una forma de mantener el valor de sus ingresos.

Se decidió por Bitwage como plataforma de pago porque le permite ser libre y fácil de usar, así como a sus compañeros de trabajo. Bitwage ha sido una tendencia en cuanto a pagos en criptomonedas porque su lista de beneficiarios incluye freelancers y exportadores de servicio, que pueden cobrar sus ganancias como deseen.

Miguel Cabrera Miguel Cabrera, un famoso jugador de beisbol venezolano y estrella de la Major League Baseball (MLB), ha pasado a formar parte de las últimas tendencias en NFT.

El beisbolista lanzó el proyecto "NFT-LINEUP" hace ya un tiempo para anunciar su entrada en el mundo de los tokens no fungibles.

El objetivo de NFT-LINEUP es "construir una biblioteca exclusiva de tokens no fungibles que premia y apoya a su comunidad". NFT-LINEUP es una plataforma de coleccionables de edición limitada con NFT autenticados. Esta iniciativa puede darle grande frutos en el futuro.

Michael Jordan Gracias a Solana, que lanzó la plataforma HEIR, Michael Jordan y su hijo ingresaron al mundo de los NFT. un proyecto que comenzó con la intención de promover la definición de "una nueva cultura digital" y conectar a los deportistas profesionales de la NBA con sus seguidores.

A finales del 2021, Michael Jordan, el legendario jugador de la NBA, y su hijo Jeffrey Jordan lanzaron la plataforma HEIR, que se comprometió a proporcionar un token exclusivo construido con la tecnología blockchain de Solana. La empresa tiene como objetivo conectar a atletas de alto rendimiento y seguidores a través de la Web 3.0.

Lionel Messi Era un 12 de agosto habitual cuando se desveló que el contrato de Messi con el Paris Saint-Germain (PSG) incluía una parte del pago en criptomonedas a través de los tokens de fanáticos $PSG, como pudo confirmar el club parisino.

El equipo francés le ofreció un contrato de dos años con un salario neto de 35 millones de euros por cada temporada con beneficios extras. Además, se le ofreció una prima por la firma de alrededor de 25 millones de euros para el fichaje. Esta incluía la posibilidad de que los fanáticos de los tokens pagasen con criptomonedas.

A pesar de que Lionel ya no forma parte del PSG, esta decisión causó mucho revuelo en el mundo de las criptomonedas en su momento.

Spencer Dinwiddie Para emitir el primer token no fungible (NFT) vinculado a un coleccionable físicamente canjeable, el famoso jugador de baloncesto de los Brooklyn Nets de la NBA, Spencer Dinwiddie, se unió a SUKU en el mercado de Infinite NFT.

El Ledger de SUKU se encargó de verificar y garantizar la autenticidad de esta caída de NFT, que tuvo su lanzamiento al mercado para su subasta un 22 de julio.

La creación de estos NFT tenía como objetivo utilizar la tecnología para brindar ciertos beneficios, como combatir el mercado de calzado falsificado, que en Estados Unidos vale hasta 450.000 millones de dólares.

Ronaldinho Ya hace un tiempo, el mercado INFLUXO anunció el lanzamiento de una colección de obras exclusivas de Ronaldinho Gaúcho, el ex futbolista, en formato de tokens no fungibles (NFT). Ronaldinho se convirtió en el primer jugador de fútbol que la empresa contrató. Además de ello, también fue la primera colaboración en su mercado.

INFLUXO enfatizó la relevancia de la nueva colección para mantener el reconocimiento del ex jugador, quien fue nombrado el mejor jugador del mundo por FIFA durante dos años.

Pensamientos finales



Estas fueron algunas de las historias exitosas que se han llevado a cabo cuando los deportistas de distintas áreas se adentran al mundo de las criptomonedas para crear una fuerte unión con estas. Es seguro que, con el pasar del tiempo, estos casos sigan aumentando, y se puedan ver otros deportistas que opten por las criptomonedas, y logren establecer un camino exitoso.