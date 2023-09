El festival "Música por el Párkinson" vuelve a Callao para concienciar sobre esta enfermedad

Durante 10 horas, 8 agrupaciones musicales solidarias darán voz a la enfermedad de Parkinson y actuarán para recaudar fondos para financiar la rehabilitación de las personas con menores recursos. La terapia a través de la música en las personas con párkinson mejora los síntomas motores, los problemas cognitivos, el lenguaje, la respiración y las relaciones sociales La Asociación Parkinson Madrid regresa a la madrileña Plaza de Callao para celebrar este sábado 30 de septiembre la X edición de su festival "Música por el Párkinson" para dar a conocer esta patología neurodegenerativa y recaudar fondos para las personas con párkinson más desfavorecidas. El objetivo es que puedan seguir con una imprescindible rehabilitación que les permita mejorar su calidad de vida y que no cubre el sistema nacional de salud.

Terapias como la fisioterapia, la logopedia, terapia ocupacional, la estimulación cognitiva o la psicología son necesarias para ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la autonomía de las personas con párkinson, especialmente tras la pandemia, durante la cual casi 7 de cada 10 pacientes aseguraron que sus síntomas habían empeorado. Se trata de una enfermedad que afecta a 160.000 personas en España, de las que alrededor de 18.000 se encuentran en la Comunidad de Madrid, según la Asociación Parkinson Madrid.

Una de estas terapias rehabilitadoras es la música, explica la doctora Mónica Kurtis, directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Ruber Internacional: "la musicoterapia en el párkinson puede mejorar los síntomas motores (marcha, equilibrio, salir de bloqueos), la cognición (atención, memoria, planificación, toma de decisiones), la coordinación respiratoria y las relaciones sociales. Cuando se escucha música y se baila, se activan redes cerebrales relacionadas con el movimiento, la audición y la memoria. Hay más de 30 estudios científicos que apoyan el beneficio del tratamiento con musicoterapia en personas con enfermedades neurodegenerativas".

Como indica la doctora Kurtis, el párkinson es un trastorno neurológico degenerativo crónico que cursa con una serie de síntomas motores como la lentitud de movimientos, el temblor, la rigidez e inestabilidad postural; y otros síntomas no motores como pueden ser trastornos del sueño, estreñimiento, problemas visuales, respiratorios, urinarios, cognoscitivos o psicológicos como la depresión (entre el 25% y el 70% de los afectados la manifiestan), la apatía, la ansiedad o la irritabilidad. "Estos síntomas dificultan la calidad de vida de las personas con párkinson y su entorno más cercano, lo que la convierten en una patología compleja que requiere una rehabilitación que deben asumir las familias de los afectados, ya que el sistema sanitario público no lo cubre", apunta Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid.

El festival "Música por el Parkinson" comienza el sábado 30 de septiembre a las 11 y finaliza a las 21 horas, con las batucadas de Batuseira y Bloco do Baliza, los coros de Sing It! y Soulful Voices Gospel Choir, el folk gallego de A Píntega Marela, la música de la cantautora Marina Keer, el ritmo de la charanga Trigo Limpio y el espectáculo de la Banda y Majorettes de Móstoles. Junto a ellos, una mesa informativa y una treintena de personas voluntarias de la Asociación Parkinson Madrid estarán explicando a los viandantes qué es la enfermedad de Parkinson y cómo la entidad puede ayudar a las personas y familiares que la padecen.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la ayuda de la Unidad de Participación Ciudadana y Cooperación Pública del distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. Las personas interesadas que no puedan acercarse tendrán la posibilidad de aportar tu granito de arena a través de ‘bizum’ (02512/ Asociación Parkinson Madrid) o de la web https://www.parkinsonmadrid.org/colabora/haz-una-donacion/

Como complemento al festival, la asociación, declarada de Utilidad Pública desde hace más de 20 años, iniciará una campaña en redes sociales para incentivar la participación y sensibilización en torno al párkinson con el hashtag #MúsicaPorelPárkinson23.