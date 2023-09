Decorar terrazas con jardines con piedras blancas y césped artificial

El confinamiento generó el hábito de prestar una mayor atención al cuidado de los detalles en la decoración de los pequeños espacios exteriores de los hogares.

En este sentido, el diseño de terrazas con jardines con piedras blancas y césped artificial se convirtió en una excelente alternativa de la jardinería moderna para otorgar un toque original y moderno, a la hora de decorar el interior de una casa o negocio.

La marca internacional Eurocesped, dentro de la gama de paisajismo, dispone de una extensa cantidad de modelos de césped artificial que están fabricados con la última tecnología y que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Jardines con piedras blancas y césped artificial: un espacio seguro e higiénico La posibilidad de disponer de una terraza con césped artificial y piedras es un proyecto de paisajismo que le aporta un diseño atractivo y único al rincón exterior del hogar o negocio mediante una fácil y cómoda instalación (en hormigón, tierra o baldosa), un mínimo mantenimiento (solo regado y cepillado esporádico) y una versatilidad reconocible, ya que porta la misma apariencia que un suelo natural. Esta superficie de fibras sintéticas que diseña, desarrolla y fabrica Eurocesped – con tecnología de avanzada – tiene la facultad de resistir a la incidencia de los rayos ultravioletas y representar un oasis de frescura y bienestar todo el año, sin reparar en factores como los cambios climáticos.

Los jardines que combinan césped artificial y piedras se destacan como un espacio seguro e higiénico para que disfruten de su estancia tanto los niños y las mascotas como los adultos. Esto se debe principalmente a que el material no produce ninguna reacción alérgica ni irritación y no acumula bacterias, ácaros ni insectos.

Asimismo, la hierba artificial de estos espacios goza de una inmejorable durabilidad dado que puede preservarse durante décadas en perfecto estado, sin deformarse con las pisadas o con la colocación de objetos pesados. Al mismo tiempo, garantiza una excelente capacidad de drenaje para los casos de lluvia, nieve o de la presencia de piscinas en el jardín.

Cómo darle un toque original y moderno a un jardín o terraza Los diversos modelos de hierba sintética que comercializa Eurocesped pueden combinarse con piedras blancas para crear originales y modernos senderos, caminos o formas originales. Además, son perfectamente compatibles con otros elementos como la madera.

La inserción de piedras grandes de diferentes dimensiones sobre la base del césped artificial permite configurar un sendero atractivo en el espacio exterior y, hasta incluso, un camino de piedra irregular con rocas rugosas que aseguren una superficie en la que no sea fácil resbalar. Asimismo, la combinación de la superficie sintética con estos materiales también está indicada para cubrir la arena o tierra y contornear aquellas zonas en las que existan plantas naturales o árboles.

Por último, a la hora de decorar una terraza con césped artificial y piedras, cabe destacar que Eurocesped no solo dispone de una multitud de colores o texturas en superficies sintéticas, sino que también brinda un completo asesoramiento en cuanto al modelo, fibra o altura recomendada.