Hacia el acceso universal de los servicios financieros según GDS Modellica

Los modelos alternativos, permitirán el acceso al crédito a prestatarios con unos antecedentes digitales débiles o nulos, al evaluar otros criterios para el puntaje crediticio. La digitalización financiera apuesta por una mayor inclusión financiera de la población, para garantizar el acceso universal al crédito Según el Banco Mundial, alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales, y muchas de ellas tan siquiera tienen acceso a ellos. La inclusión financiera hace referencia al acceso de personas y empresas a diversos productos y servicios financieros para atender sus necesidades de transacciones, pagos, ahorro, crédito, seguro, etc. El Banco Mundialpuso el foco de atención en 2020 en la iniciativa: acceso universal a los servicios financieros. Un reto que lograr para garantizar que las personas en todo el mundo tengan acceso a una cuenta corriente. Este es el primer paso hacia la inclusión financiera, al permitir a las personas guardar dinero, enviar y recibir pagos y, además, ser la vía de acceso a otros servicios financieros.

El sistema bancario español posee la segunda red de sucursales más extensa de toda la UE, por detrás de Francia. Según el Banco Mundial, en España, un 98% de los adultos tiene una cuenta bancaria, y un 98,6% reside en un municipio con acceso a servicios bancarios, según el Informe sobre la Inclusión Financiera en España del IVIE, cuyo objeto es elevar la inclusión financiera al 100% de la población.

La inclusión digital implica utilizar herramientas y mecanismos eficientes y sostenibles que reducen los costos de los proveedores a la par que proporcionan servicios financieros adaptados a las necesidades de los clientes y de manera especial avanzar atención personalizada para la prestación de servicios al segmento sénior, con capacidades diferentes. Ya sea a través de la concesión de crédito a consumidores y empresas, las entidades y organizaciones necesitan crecer y ganar nuevos clientes. El crecimiento financiero sostenible requiere procesar solicitudes de crédito de manera inteligente, consistente y rentable.

En GDS Modellica, gracias a su experiencia y conocimiento en mitigación de riesgos, señala Antonio García Rouco, director general GDS Modellica han creado DataView360 una herramienta esencial para gestionar el riesgo de manera efectiva y dinámica. Una solución flexible de gestión de casos a gran escala.

DataView360 ha sido desarrollado para facilitar la integración con fuentes de datos externas e internas, como burós de crédito, fraude y proveedores de verificación de identidad. El producto de software puede configurarse, apunta García Rouco, para que sus clientes elijan y definan los datos que necesitan dentro de sus procesos, para tomar decisiones en tiempo real. DataView360 es una aplicación que, a través de servicios web, se integra fácilmente con la infraestructura existente o en entornos externos.

Las empresas que utilizan DataView360 pueden acceder, consultar e integrar datos con cualquier sistema. El motor de datos o Data Engine está diseñado tanto para los clientes que necesitan mejorar sus sistemas actuales, como para aquellos que buscan una solución modular a mayor escala. Este motor de datos está preconfigurado para acceder a más de un centenar de fuentes de datos en todo el mundo, incluyendo burós de crédito en EE. UU., Canadá, Reino Unido, España, México, Brasil, etc., así como a una lista completa de fuentes alternativas para las necesidades de datos de empresas y consumidores.

El uso de estos datos alternativos y la consideración de que más personas sean solventes es positivo para los negocios, significa que las entidades y organizaciones pueden predecir el riesgo con mayor precisión y decir que sí a más persona. Por tanto, contribuye a que los prestamistas crezcan y también sus negocios. Los datos alternativos facilitan a las instituciones financieras evaluar la capacidad de pago o solvencia de los solicitantes de crédito, así como tomar decisiones eficientes. Y es que las decisiones que manejan los prestamistas han evolucionado, el puntaje crediticio tradicional excluía a aquellos sectores con un débil historial crediticio. Los datos alternativos representan una forma de obtener información para el análisis de riesgo, que va más allá de las fuentes tradicionales.

Los datos adicionales o alternativos generan insights fidedignos que permiten a las empresas tomar mejores decisiones y obtener ventajas competitivas al proporcionar una visión más precisa y completa del riesgo asociado de prestar dinero. DataView360 de GDS Modellica es una solución eficiente y flexible capaz de adaptarse a las necesidades específicas que ayuda a los otorgantes de crédito a impulsar su crecimiento a la par que mejoran su gestión riesgo. Hoy, una buena gestión de procesos y la toma de decisiones eficientes son un desafío y reto a la hora de analizar, combinar datos, realizar análisis, tomar decisiones y ejecutarlas para aumentar el "lifetime value" del cliente.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.