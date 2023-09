Intertext y su servicio de traducción científica profesional

Mientras la ciencia y la investigación han hecho posible el mundo tal como se conoce en la actualidad, a nivel social, estructural, tecnológico y cultural, la difusión del conocimiento ha ocupado un rol importante en el alcance de la información científica y los nuevos avances.

En este sentido, la traducción científica juega un papel crucial, al permitir que la divulgación científica tenga alcance internacional y que el conocimiento sea accesible y comprensible para todos.

La comunicación científica requiere un alto grado de precisión y rigurosidad. Por esta razón, tanto entidades públicas como universidades y otras instituciones, como empresas, recurren a agencias especializadas como Intertext, ya que tienen la experiencia y el know-how para tratar este tipo de textos y, sobre todo, cuentan con una cartera de traductores profesionales y nativos fiables, entre la que pueden seleccionar a la persona óptima para traducir documentos médicos y científicos de una especialidad concreta.

Servicio de traducción científica Hoy en día, la tecnología y la globalización han agilizado y facilitado a gran escala la circulación de información más allá de las fronteras. Pero, a menudo, las fronteras también suponen una barrera idiomática que hay que superar para que la difusión del conocimiento sea efectiva. Por lo tanto, el servicio de traducción científica es más relevante que nunca si se considera que la traducción científica es el proceso de convertir textos científicos de un idioma a otro, manteniendo en cada momento la precisión y la terminología técnica. Es un servicio esencial para difundir el conocimiento científico y técnico a nivel internacional y permite que los avances y descubrimientos científicos sean accesibles a una audiencia global.

Como rama especializada de la traducción, la traducción científica no solo requiere un dominio lingüístico tanto del idioma de partida como de llegada, sino, además, un profundo conocimiento del tema. Cada campo científico, desde la química y farmacología hasta la psicología y biología, utiliza terminología específica en los distintos idiomas. Muchas veces, incluso, se tratan temas interdisciplinares que demandan conocimientos en varios campos a la vez. Se debe pensar en la técnica médica que combina el campo de la ingeniería con el médico o un software de reconocimiento de imagen que combina la informática con la óptica y el diagnóstico médico por imagen en distintas especialidades médicas. La tipología de textos objeto de la traducción científica abarca desde artículos científicos, patentes, informes médicos, tesis, etc. hasta manuales y fichas técnicas. Para eso, es fundamental que el traductor cuente con conocimiento sólido de los conceptos científicos y domine ambos idiomas con precisión para garantizar una traducción fidedigna y de alta calidad.

Traducciones científicas con Intertext Debido a su amplia experiencia en la traducción de documentos de carácter científico y médico que requieren no solo expertos en la materia correspondiente, sino también traductores capacitados, Intertext confía la responsabilidad de realizar traducciones científicas exclusivamente a profesionales que posean la formación y experiencia especializada necesaria.

A lo largo de un período que abarca más de tres décadas de actividad, Intertext ha ido formando un grupo constante de traductores nativos y científicos que trabajan en la traducción y corrección de este tipo de documentos.

Estos expertos, especializados en diversas áreas, como medicina, veterinaria, cosmética, ecología e ingeniería de alimentos, entre otros campos específicos, aseguran precisión y calidad en su servicio de traducciones científicas. Así como también confidencialidad y cumplimiento de plazos, gracias a su rigurosa profesionalidad y compromiso con la ciencia.