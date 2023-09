Zaragoza espera acoger a tres millones de persones en sus fiestas

Las Fiestas del Pilar, en Zaragoza, en el año 2022 atrajeron a la ciudad a casi dos millones de visitantes. Este año se espera que sean nuevamente una explosión de luz y sonido con estrellas tan destacadas como Lola Índigo y Viki Lafuente con su banda Viki & The Wild. Van a llenar Espacio Zyti y van a deleitar a miles de asistentes, no sólo de Zaragoza, sino llegados de diferentes lugares de España, con un plantel y un concierto de ese nivel, un espectáculo en toda regla. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza espera superar los tres millones de visitantes para esas fechas.



Una de las actuaciones más esperadas y deseadas de esas Fiestas y que atraen a cientos de miles de visitantes a la ciudad de Zaragoza de diferentes lugares de España. Un público que ya está metido en el bolsillo antes de un concierto que promete no dejar indiferente a nadie y dejar huella durante años.

Como es habitual en estos grandes conciertos un mar de teléfonos móviles estarán dispuestos a capturar los primeros acordes de algunas canciones como Mujer bruja (https://www.youtube.com/watch?v=a-geL8Q3U18&t=27s ), Santería o el Tonto de Lola Índigo, o la Moneda de Viki (https://www.youtube.com/watch?v=QQjjtYGPUBE).

Desde la pandemia ya se ha recuperado el sabor de esas fiestas en las que lo importante es disfrutar y especialmente las de este año son esperadas por cientos de miles de personas, y no sólo de la localidad sino de otros puntos, pues fue algo que comenzó con la segunda edición de Vive Latino, un fantástico preámbulo para unos días que no se han de olvidar.

España una tierra de luz, color, sonido y que alegra la emoción de esos festejos que sirven de unión para voluntades y personas entre acordes de amistad, brindis de musicales en directo y sonrisas entre las bambalinas de los teatros con toques de comedias.