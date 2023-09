Inmobiliaria SEVILLA 2000 recibe el Sello de Calidad de Fotocasa

Inmobiliaria SEVILLA 2000, reconocida empresa inmobiliaria con sede en Sevilla, acaba de lograr un hito significativo al convertirse en la primera, y de momento única, inmobiliaria de la región sur en recibir el codiciado Sello de Calidad Inmobiliaria Fotocasa.

En un mercado como el inmobiliario, sujeto a poca regulación, y donde no siempre aparecen actores profesionales y preparados, la empresa hispalense está apostando por distinguirse de la competencia con un servicio centrado en la calidad y de forma muy notable en la transparencia.

“Esta distinción no solo resalta la excelencia de Sevilla 2000 en su servicio, sino que también le otorga una ventaja distintiva en el competitivo mercado inmobiliario de Andalucía, Extremadura y Canarias” explican desde la compañía.

Qué significa alzarse con el Sello de Calidad Inmobiliaria Fotocasa

Este distintivo se ha convertido en un estándar de confianza y profesionalidad en el ámbito inmobiliario y está diseñado para ayudar a los consumidores a identificar a las agencias comprometidas en proteger los intereses de quienes buscan comprar, vender o alquilar una vivienda con garantía.

Para obtenerlo, las agencias inmobiliarias deben superar un meticuloso proceso de selección promovido por la plataforma.

“En nuestro caso, nuestros trabajadores y asesores inmobiliarios asociados han participado en cursos especializados sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario. Esto asegura que están al tanto de las últimas tendencias y regulaciones en el sector, lo que se traduce en un servicio de alta calidad y asesoramiento experto para los clientes” comentan.

Sin embargo, el Sello de Calidad Inmobiliaria Fotocasa no solo se basa en la formación. Las agencias que lo ostentan también han firmado un código deontológico en el que se comprometen a velar por los intereses de sus clientes, actuar con integridad y mantener la confidencialidad en todo momento. Esto garantiza un alto estándar ético en la prestación de servicios inmobiliarios.

Además, el Sello debe ser renovado anualmente, lo que demuestra uncompromiso continuo con la excelencia que Fotocasa supervisa rigurosamente garantizando el cumplimiento de estos estándares. En caso de detectar comportamientos inadecuados, cuentan con mecanismos para revisar la concesión del Sello e incluso retirarlo si fuera necesario.

Este sello de calidad de Fotocasa se une al hecho de que Inmobiliaria Sevilla 2000 es la única agencia de Sevilla con el certificado de calidad AENOR ISO 9001, que se renueva cada año y que garantiza la máxima transparencia para sus clientes.