La empresa experta en prótesis capilares y estética capilar recibe una entrevista realizada a los CEOs de Hair Inspira

La alopecia es una condición que afecta a muchas personas alrededor del mundo, en especial a los hombres. La calvicie se presenta por diferentes factores, principalmente genéticos, pero independientemente de su origen, afecta notablemente el bienestar, la imagen y la autoestima de muchos quienes la padecen.

Afortunadamente, hoy en día, la alopecia no tiene por qué ser un problema, gracias a alternativas eficaces y muy naturales como las que ofrece Hair Inspira. Se trata de una firma especialista en estética capilar que ofrece unas de las mejores prótesis capilares indetectables de la actualidad. La siguiente es una entrevista realizada a los CEOs (Enric Amores y Virginia Mas) de Hair Inspira, quienes hablarán un poco más sobre la empresa y lo que la hace diferente al resto.

¿Qué diferencia a Hair Inspira de otras empresas en el mercado de prótesis capilares y estética capilar?

Como marca, Hair Inspira tiene un claro posicionamiento, basado en la calidad y el bienestar del cliente por encima de todo. Para nosotros es básico, y es lo que nos hace únicos, abordar de forma impecable dos puntos clave. El primero es potenciar la mejor imagen de nuestros clientes para que sea un fiel reflejo de su propia personalidad, afianzando su autoestima. Y el segundo punto, es ofrecer prótesis capilares indetectables siempre con un mismo estándar de calidad alto y estable, así como utilizando en nuestros procesos productos cosméticos homologados y con un claro protocolo de aplicación. Posiblemente, somos la única empresa del mundo 100% especializada en ultra thin skins aplicados con adhesivo líquido cosmético. En todo este proceso, es básico formar nosotros mismos a los mejores profesionales del sector con metodología propia y técnicas específicas.

¿Cuáles son los mitos más comunes que las personas suelen tener sobre las prótesis capilares, y cómo los aborda Hair Inspira?

Durante más de 30 años, hemos usado técnicas de implantación de cabello sobre la base de la prótesis capilar convencionales, mediante la realización de diferentes tipos de nudos que atan el pelo a una base. Desde ya hace unos años, Hair Inspira es de las empresas pioneras en España en incorporar técnicas de implantación del cabello sin nudo, que es innovadora porque imita al máximo el nacimiento del cabello humano. Esto permite eliminar por completo el llamado “efecto muñeca” que se alejaba mucho de un resultado natural. Eso hace que las prótesis sean indetectables a la vista y al tacto y aborda directamente el mito “todo el mundo me mira porque se me nota”.

Una de las otras preocupaciones principales es que “se vaya a caer o salir volando”. Para eso, se usan adhesivos líquidos cosméticos que hacen que las prótesis no solamente sean 100% seguras, sino que se pueda realizar cualquier tipo de actividad al aire libre o acuática.

¿Cuáles son los beneficios de elegir una prótesis capilar permanente en comparación con otras soluciones para la pérdida de cabello?

Los beneficios de optar por una prótesis capilar se notan desde el primer momento, ya que es un cambio estético inmediato. Muchos motivos por los que nuestros clientes las escogen antes que el trasplante es porque les da miedo entrar en quirófano. Una operación va ligada siempre además a una prescripción continuada de medicamentos que en muchos casos provocan efectos secundarios. Finalmente, muchas de las personas que visitan a un buen cirujano o dermatólogo se dan cuenta de que no son candidatos reales para el trasplante o microinjerto, porque la zona donante no es lo suficientemente generosa en cantidad de folículos pilosos cuando la comparamos con la zona alopécica que se tiene que cubrir. Además, algunos casos de autotrasplante cuando ha pasado un año, tienen la misma cantidad de cabello porque la operación no ha sido un éxito, ya que el cabello que se ha implantado se ha acabado cayendo de nuevo. Desgraciadamente, debido al desconocimiento, este es el motivo de que muchos clientes nos visiten después de uno o dos desengaños.

Lo interesante de las prótesis también es que es un proceso reversible, es decir que se puede quitar igual de rápido que se ha puesto.

¿Cómo personalizan las prótesis capilares en Hair Inspira y qué factores consideran al hacerlo?

En lo que respecta a aspectos más técnicos, se tiene en cuenta principalmente el tipo y grado de alopecia y la falta de volumen o densidad del pelo. El color de cabello, porcentaje de canas si se requiere y largo del cabello, así como sus matices, textura, rizo y calibres son muy relevantes para que se asemeje al máximo a su pelo original y quede muy natural. En los casos que sea necesario, se realiza un molde plástico con fibras de carbono, de la zona alopecica para obtener la forma y diseño de la base de la prótesis capilar a fabricar. Una vez tenemos la prótesis capilar adecuada, podemos estilizarla al gusto del cliente.

¿Cuál es la importancia del análisis previo para determinar el tipo de prótesis capilar que mejor se adapte a las necesidades de un cliente?

Lo principal siempre es escuchar las necesidades del cliente, el estilo de peinado que tiene en mente llevar, pero sobre todo aconsejándole teniendo en cuenta su fisiología y densidad actual de cabello. Todo esto, respetando su personalidad y que se sienta cómodo llevándola día a día. Sin este punto, por muy indetectable que sea o muy bien peinado que nos parezca que va, si el cliente no está cómodo o le parece que le impide seguir con su actividad normal, no tendrá ningún sentido.

¿Puede hablar sobre la calidad del cabello utilizado en sus prótesis capilares y cómo garantizan su naturalidad?

La prótesis se confecciona usando un cabello 100% natural de excelente calidad (que se puede escoger entre remy y europeo), que es implantado con la técnica más apropiada a un material base imitando de forma casi exacta el cuero cabelludo y el nacimiento del cabello. Para ello, se utilizan unas políticas éticas de recolección del cabello.

Hair Inspira tiene su propio taller de confección en nuestro centro de Barcelona, pero se apoya en diferentes partners en Europa, USA y Asia. Depende principalmente de la especialidad que tengan para el modelo que se debe fabricar, sea para hombre o mujer, ya que el producto y las técnicas son completamente diferentes.

Para fabricar una unidad completa con los procesos de calidad adecuados, se necesita entre 2 y 3 meses. Igualmente, para dar una respuesta rápida a urgencias y necesidades especiales, tenemos productos ya fabricados que se pueden personalizar en pocas semanas, incluso días.

¿Ofrecen opciones para aquellos que no pueden visitar físicamente uno de sus estudios? Tenemos una tienda online donde vendemos todos nuestros productos cosméticos y nuestras prótesis capilares, con un número de teléfono asociado de atención al cliente, para que todo aquel que lo necesite pueda hablar con un técnico que le asesore en la compra.

Gracias al covid, además, potenciamos la creación de material audiovisual e hicimos más tutoriales para ayudar a los clientes para hacerse su mantenimiento en casa o posteriormente para la aplicación de prótesis capilares con el soporte de otra persona experta en su localidad. Hoy en día, nos sirve para dar apoyo a los clientes que tenemos por todo el mundo.

No obstante, la recomendación de la empresa será siempre que el cliente se ponga en manos de un especialista con experiencia en prótesis capilares para manipularla correctamente y asegurar su fijación y mantenimiento.

Sabemos que tienen estudios en Barcelona y Madrid, ¿cuáles son los planes de expansión o futuros proyectos que tiene Hair Inspira para continuar brindando soluciones innovadoras en estética capilar?

Este año nuestra estrategia está centrada en afianzar y hacer más potentes los centros que tenemos ya abiertos en Barcelona y Madrid, con un cambio de local si cabe. Además, acabamos de lanzar Hair Inspira Associates que forma parte de nuestro proyecto de expansión, con el objetivo de incorporar 2 o 3 centros asociados durante el próximo año a nivel nacional o internacional.

Además, como siempre, tenemos en mente seguir formándonos en las técnicas más pioneras de fabricación, aplicación de las prótesis capilares y productos cosméticos para su mantenimiento.

¿Cuál es su mensaje final para las personas que están considerando una prótesis capilar como solución para la pérdida de cabello y desean conocer más sobre Hair Inspira?

Lo mejor que se puede hacer es basarse en las respuestas de nuestros clientes, que por cierto tenemos resumidas en nuestra web en un apartado de testimonios donde ellos explican de forma transparente su experiencia documentada con fotos y vídeos. La mayoría de ellos nos dicen “ojalá hubiese conocido esto antes” porque por desconocimiento del mercado solo les vienen en mente los “peluquines” de hace 50 años. Animamos a todos los que se lo planteen a que lo vean con sus propios ojos y a que se documenten bien. Ofrecemos informaciones gratuitas sin ningún compromiso para que las personas que quieren saber más sobre el producto tengan un espacio de confianza para aclarar dudas.

Actualmente en Hair Inspira, somos líderes europeos en el mercado de las prótesis capilares indetectables y trabajamos continuamente para dar visibilidad a las prótesis de última generación y las técnicas más avanzadas, poco conocidas en nuestro país.

Nuestras prótesis capilares están confeccionadas única y exclusivamente con cabello de alta calidad, 100% natural y tratado y procesado con los procesos más avanzados. La técnica y metodología de aplicación, sujeción y mantenimiento son únicas y vitales para poder cerrar este círculo de excelencia, junto con el máximo cuidado en el trato con el cliente y sus necesidades.

Hair Inspira es una empresa firmemente comprometida con la calidad y con potenciar la mejor imagen de cada uno de sus clientes, para que ésta refleje su personalidad, mientras al mismo tiempo se afianza su confianza y autoestima. En efecto, las prótesis capilares cuentan con características que las hacen superiores a la mayoría del mercado, su aspecto completamente natural y su capacidad de ser indetectable una vez colocada, la hace una de las mejores opciones para combatir los efectos de la alopecia.