Legalit.es presenta su nueva plataforma de servicios legales en línea para particulares y empresas en España

La evolución tecnológica ha permitido la digitalización de numerosos sectores, y el ámbito legal no es la excepción. Un ejemplo reciente de esta tendencia es Legalit.es, una innovadora plataforma que ofrece una amplia gama de servicios legales en línea.

Estos servicios están disponibles tanto para particulares como para empresas en todo el territorio español, y también se extienden a clientes de todo el mundo.

¿Cómo funciona Legalit?

Una de las claves de su éxito radica en su facilidad de uso, ya que la plataforma es extremadamente intuitiva.

El proceso comienza con la búsqueda de la plantilla legal que necesitas. Luego, procedes a realizar el pago de forma segura, con opciones que incluyen tarjetas de débito/crédito, Google Pay, Apple Pay y PayPal. Una vez realizado el pago, recibirás la plantilla adquirida por correo electrónico y tendrás la opción de descargar el documento en formato Word directamente desde su sitio web.

Servicios ofrecidos

La simplicidad en el funcionamiento de Legalit es solo uno de sus atractivos. Además, se ha convertido en una plataforma líder en el sector de servicios legales en línea gracias a la amplia variedad de documentos que ofrece.

El resultado es que todo tipo de usuarios pueden encontrar los modelos de documentos legales y contratos que necesitan.

Venta de plantillas y contratos legales

Legalit pone a disposición de sus usuarios una amplia selección de plantillas y contratos legales listos para usar. Esto significa que no es necesario tener conocimientos legales previos para utilizar la plataforma.

Antes de la existencia de este servicio, gestionar documentos legales esenciales solía ser una tarea complicada para muchas personas. Legalit nació con un enfoque innovador que simplifica y agiliza este proceso.

Personalización de contratos

Aunque las plantillas mencionadas son muy útiles y abarcan una amplia variedad de áreas, como bienes inmuebles, derecho laboral y reclamaciones, en ocasiones es necesario personalizar ciertos contratos.

El equipo de expertos de Legalit se encarga de esta tarea. Al pagar la tarifa correspondiente, te proporcionarán un contrato adaptado a tu situación específica, con la posibilidad de que el cliente realice revisiones y modificaciones según sea necesario. Cabe destacar que el servicio estándar también incluye una consulta de hasta media hora.

Servicio de envío de burofax con firma de abogado

Este es el servicio estrella de Legalit y una opción eficiente y accesible para quienes necesitan presentar una reclamación de manera formal.

Al optar por este servicio, los usuarios pueden disfrutar de una solución integral que incluye la redacción de la reclamación por parte de un abogado especializado y su envío mediante burofax, con la firma de un abogado colegiado.

Este enfoque completo ahorra tiempo y esfuerzo, eliminando la necesidad de desplazamientos y garantizando que los clientes estén informados en todo momento, con información sobre el proceso y la entrega de la reclamación.

Legalit también ofrece modelos de reclamación redactados por profesionales para aquellos que prefieren presentar la reclamación por sí mismos, lo que hace que el proceso sea aún más accesible y conveniente.

Otras redacciones legales

Además de los contratos, existen muchas otras redacciones legales que la mayoría de las personas no pueden realizar debido a la falta de conocimientos necesarios.

Afortunadamente, Legalit pone a disposición de estos usuarios un equipo amplio y multidisciplinario que sí está capacitado para hacerlo. Esto incluye la redacción de términos y condiciones, que se vuelve clara y fácil de entender.

Dichas características se aplican a otras redacciones legales disponibles en esta plataforma, como políticas de sitios web y bases legales para concursos, sorteos y promociones.

Consultas legales en línea

El equipo de Legalit está formado por varios abogados especializados en diversas materias, altamente calificados y con una amplia experiencia. Esto permite a cualquier usuario realizar consultas legales y obtener respuestas completamente personalizadas.

Siguiendo el ejemplo de los demás servicios, Legalit se destaca por la rapidez con la que brinda respuestas a las inquietudes legales de los usuarios, reconociendo que algunas preocupaciones legales pueden generar ansiedad y estrés.

Creación de sociedades en España

La lista de servicios de Legalit no termina aquí; también incluye la creación de sociedades en España. Los días en que los empresarios enfrentaban desafíos considerables para realizar estos pasos han quedado atrás.

Con la ayuda legal de la plataforma, todo el proceso se vuelve sencillo y sin complicaciones, lo que facilita la vida de los emprendedores y empresarios que desean establecer sus negocios en España. Legalit se convierte así en un aliado fundamental para quienes buscan éxito y seguridad en sus proyectos empresariales.

En resumen, Legalit no solo simplifica y agiliza los procesos legales para particulares y empresas, sino que también ofrece un abanico completo de servicios que van desde la creación de documentos legales hasta la resolución de conflictos y el asesoramiento legal especializado. Con su enfoque en la comodidad, la accesibilidad y la calidad, Legalit se posiciona como una solución confiable y efectiva en el ámbito de los servicios legales en línea en España y más allá.