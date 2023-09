Las exportaciones de comida turca siguen incrementándose en Europa

El sector agrícola registra un incremento del volumen de negocio entre Europa y Turquía que no para de crecer año tras año. Muchos países europeos prefieren los productos como fruta, verdura y frutos secos de Turquía. La proximidad geográfica y la calidad juegan un gran papel en este incremento.

Muchos de los países que encabezan el comercio en Europa, incluyendo Alemania, Reino Unido e Italia, prefieren el mercado turco para abastecerse de productos agrícolas. Entre las ventajas para estos países europeos, la calidad de los productos, el tiempo de entrega y ahorro de costes por su cercanía, lo que hace que se establezca con Turquía una relación comercial de interés.



Informando sobre los lazos comerciales de Turquía con el mercado europeo, el Fundador de Royal Innovative, Boris Volfman, dijo: "Como país agrícola, Turquía siempre ha sido una opción preferida gracias a las ventajas que ofrece con su ubicación geográfica y sus lazos socio-culturales históricos con el mercado europeo".

“Con la experiencia de 8 años de Royal Innovative hemos creado un entorno en el que la demanda de los mercados europeos es respondida por los productores turcos, facilitando así las operaciones de importación y exportación” añade.

De acuerdo con los datos de exportación del periodo que va de enero a agosto de 2023 publicado por Turkiye Exporters Assembly, Alemania se convierte en el primer importador de productos turcos, seguido en el tercer puesto por Reino Unido y, en quinto lugar, por Francia. Al margen de la cifra total de exportaciones, estos son los países que pueden considerarse los mayores consumidores de productos agrícolas turcos.

“Italia es el mayor consumidor de avellana turca”

En relación a las exportaciones de avellana procedente de Turquía, el mayor productor del mundo, a los países europeos, Boris Wolfman dice que “Italia, con creces, es el mayor importador del producto. No en vano, es uno de los mercados en los que se asientan algunas de las marcas más reputadas de la industria chocolatera internacional”.

De acuerdo a TurkStat data, Turquía ha exportado avellanas por valor de 511 millones de dólares en todo el mundo durante los últimos 7 meses (periodo de enero a julio de 2023). De ellos, 124 millones proceden del comercio con Italia, 102 millones con Alemania y 53 millones de las exportaciones con destino a Francia.



“Higos y uvas turcos también tienen espacio en las mesas europeas”

El fundador de Royal Innovative, Boris Volfman, puntualiza que "Los países europeos no solo están interesados en las avellanas turcas sino en otros muchos productos agrícolas de gran calidad que salen del campo turco y que llegan hasta las mesas europeas como destino principal de sus exportaciones"



En cifras, de acuerdo con los datos de TurkStat, Turquía ha exportado uvas por valor de 251 millones de dólares en los primeros 7 meses del año, siendo Reino Unido el principal importador por valor de 57 millones de dólares, seguido de Alemania y Holanda.

“El volumen comercial entre Europa y Turquía seguirá creciendo"

“Con vastas tierras de suelos fértiles, Turquía es uno de los pocos países que vienen a la mente cuando hablamos de agricultura. Está muy cerca de Europa y se encuentra en rutas comerciales. Además, tanto el período de la pandemia como la crisis posterior entre Rusia y Ucrania demostraron la importancia de la sostenibilidad y la cadena de suministro en la producción agrícola” comenta Wolfman, que concluye diciendo que “hoy en día, los mercados ofrecen una interesante oportunidad de negocio tanto para los ciudadanos turcos como para los europeos. Sería clave la intermediación de expertos para sacar partido a los nuevos nichos”