Las figuras de los personajes de 'Demon Slayer' ya están disponibles en el catálogo de Banpresto

La popularidad de los personajes de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) prácticamente no ha parado de crecer en lo que va de 2023. Desde el pasado 9 de abril se encuentra disponible en distintas plataformas de streaming la tercera temporada de la serie de anime japonesa.

Cada capítulo ha dado seguimiento a los acontecimientos de su película: Guardianes de la noche: rumbo a la aldea de los herreros. Con la cinta y los nuevos episodios, no es de extrañar que haya crecido el fanatismo y el afán por coleccionar sus figuras. Estos están disponibles en España gracias a la empresa Banpresto, que los comercializa.

Los personajes de Demon Slayer más vendidos Banpresto es una compañía de origen japonés fundada en el año 1977 que se ha dedicado a la fabricación y comercialización de muñecos de anime. Además, también trabaja con figuras provenientes del manga y los videojuegos. Sus productos están enfocados al mercado de los coleccionistas, y por eso prestan una esmerada atención al detalle en todos ellos.

Sus representantes aseveran que en España son varios los personajes de Demon Slayer que figuran entre los más vendidos. Mencionan, por ejemplo, la figura de Tengen Uzui, que pertenece a la colección Vibration Stars. Entre los preferidos están también el personaje de Zenitsu Agatsuma y la figura Inosuke Hashibira, ambos de la colección Grandista.

Por su parte, de la colección Q Posket, uno de los personajes más solicitados por los fans es Gyomei Himejima, en oferta en este momento. Otro que no puede faltar en la lista es Tanjiro Kamado II, de la colección Maximatic. Finalmente, la lista de los más vendidos la cierran con el personaje de Giyu Tomioka, también de la colección Q Posket.

Todos los personajes ya disponibles en el país La empresa Banpresto ha señalado que ya tiene disponibles todos los personajes de Demon Slayer para los fans españoles. Lo único que deben hacer para obtenerlos es acceder a su sitio web, escoger a sus preferidos y adquirirlos a través de su plataforma de pago seguro. Además de los más vendidos, también tienen en stock las figuras de Muzan, Tengen, Enmu, Giyu, Inosuke, Kyojuro Rengoku, Sanemi, Dake, Makomo y muchos más.

Además de los personajes de Demon Slayer, Banpresto comercializa también las figuras de series emblemáticas como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen y Boku No Hero.

Banpresto es una de las marcas más reconocidas en el mercado de las figuras de colección y juegos electrónicos. Esto se debe, en gran medida, al compromiso que siempre han tenido con la calidad. Por eso, los fanáticos del manga o el anime que busquen un producto especial pueden contar con en esta firma para encontrar las figuras de sus personajes favoritos con un alto nivel de detalle y acabados excelentes.