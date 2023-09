Con las nuevas botas mosqueteras de Cuplé es posible animarse a los colores vivos todo el año

¿Quién ha dicho que los colores llamativos solo se usan en verano? Esta nueva temporada todas las personas están invitadas a seguir explorando su estilo con las botas mosqueteras de Cuplé. Con sus colores teja, rojo, verde, marino y amarillo, además de los clásicos tonos nude, marrón y negro, este calzado promete realzar cualquier atuendo invernal u otoñal.

La marca de moda española siempre se ha caracterizado por crear looks únicos con piezas exclusivas y fáciles de combinar. En ese sentido, logra optimizar sus prendas para que se puedan usar en cualquier ocasión. En esta caso, se trata de un modelo con un material stretch de efecto ante y efecto piel que permite una cómoda colocación.

Mucha más moda con Cuplé Siguiendo las últimas tendencias, las botas mosqueteras de Cuplé son de caña alta, llegando a cubrir la rodilla. Por su parte, su tela maleable se amolda a la pierna, contorneando y estilizando la figura.

Su tacón de 5,5 cm complementa la bota con una textura de pitón que nunca pasa de moda y que aporta glamour a cualquier hora del día.

Y para las más atrevidas, la bota mosquetera también está disponible en su presentación serpiente gris, con una trama 100% animal print, elaborada con cuero ecológico sintético.

¿Cómo combinar las botas mosqueteras? A la hora de jugársela por un look, no hay incorrectos, lo importante es que la persona se sienta cómoda con lo que lleva puesto. Sin embargo, si nunca se han usado zapatos de caña alta puede que se busquen algunos ejemplos para inspirarse. A continuación se presentan algunos tips:

Para empezar, el nuevo modelo de Cuplé no solo aporta color y realza la figura, sino que es muy abrigado, lo que lo convierte en un complemento perfecto para protegerte del frío. En ese sentido se puede arriesgar y usarlo con algún vestido corto o sudadera/sweater oversize. Así, cada persona podrá verse cómoda y fresca mientras sus piernas se mantienen calientes. Del mismo modo, se pueden combinar las botas con un short o bermudas.

Para un estilo aún más casual, los skinny jeans o vaqueros, por dentro del calzado, son furor. Con ellos se podrá ser el centro de atención sin necesidad de planear demasiado el outfit. Además, se pueden elegir colores similares, entre las botas y los pantalones, para dar una apariencia más alta.

Con vestidos y faldas, este calzado también se luce. Artistas, como Ariana Grande, las vienen usando en alfombras rojas y pasarelas desde hace años, demostrando su versatilidad.

Animarse con las botas mosqueteras Así sea en una fiesta o en una reunión casual, las botas mosqueteras son el complemento ideal. Cuplé ha creado esta temporada un diseño innovador que invita a experimentar con la vestimenta, acompañando un estilo único y personal a través de colores vivaces y tramados originales.

Su tacón alarga visualmente las piernas al tiempo que es cómodo y caminable. A su vez, su material expansible se adapta a cualquier tipo de cuerpo y pantorrilla, haciendo fácil, cómoda y rápida su colocación.

Con las botas mosqueteras de Cuplé no habrá vestimenta aburrida, por lo que animarse a usar este clásico que nunca pasa de moda es una muy buena opción.