El Equipo Kern Pharma ficha a Miguel Ángel Fernández

El Equipo Kern Pharma sumará a su efectivo a Miguel Ángel Fernández a partir de 2024. El ciclista cántabro, procedente del Burgos-BH, será la séptima incorporación del conjunto farmacéutico de cara al próximo curso tras los ya anunciados Hugo y Unai Aznar, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar, Antonio Jesús Soto y Diego Uriarte.



Miguel Ángel Fernández (Santander, 1997) ya sabe lo que es alzar los brazos en la élite, pues consiguió su primera victoria este mismo año en la quinta etapa de La Tropicale Amissa Bongo, en Gabón, y recala en el Equipo Kern Pharma con el objetivo de destacar en las llegadas masivas gracias a su punta de velocidad. Avalado por una destacable trayectoria como ciclista sub-23, el ciclista cántabro asumirá como un farmacéutico más la motivación de continuar progresando en una prometedora campaña.

“Estoy muy ilusionado con el fichaje y tengo muchas ganas de afrontar el reto”, asegura el velocista, que vestirá el verde del Equipo Kern Pharma en su quinta temporada como profesional. “Considero que el cambio me vendrá muy bien porque es una estructura muy buena, con un proyecto de gran futuro que me atrae y que me va a ayudar a crecer como ciclista. Espero conseguir grandes resultados junto a todo el bloque y poder avanzar conjuntamente”, añade Miguel Ángel Fernández.

Por su parte, Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma, celebra el acuerdo: “Conocemos a Miguel Ángel Fernández desde joven y fue su punta de velocidad lo que nos atrajo. Es un ciclista rápido al que nos gustaría darle continuidad en el calendario para que pueda sacar todo su potencial. En el equipo trataremos de confeccionar un calendario que se le adapte para que destaque en las llegadas masivas, pues era un aspecto que debíamos reforzar. Además, sus ganas de venir y de sumar han hecho que el contacto y la primera impresión sea buena”.