Pros y contras de hacer trading de mercado cambiario Forex con Bitcoin

¿Quizás se pregunta si es una buena idea hacer trading de divisas Forex con Bitcoin? Si es así, estos son los pros y los contras del trading de divisas Forex con Bitcoin que debe conocer.

El mercado más grande y más líquido del planeta es el mercado Forex (FX). El trading de divisas ahora tiene una nueva dimensión interesante gracias a las criptomonedas como Bitcoin, como si el mercado FX no era lo suficientemente dinámico. Muchos corredores de divisas Forex han comenzado a aceptar Bitcoins en los últimos años, algunos también aceptan una variedad de otras monedas digitales.

Operación de trading de divisas Forex estándar

Es favorable comprender cómo funciona una transacción de divisas Forex típica antes de decidir si hacer trading con divisas Forex usando Bitcoin. El simple cambio de divisas al tipo de cambio actual es lo que constituye una operación de divisas Forex. Los traders de Forex intentan beneficiarse de los cambios continuos en el valor real de una moneda en comparación con otra, a diferencia de los turistas que cambian la moneda de su país de origen por dinero local.

Pros de hacer trading en divisas Forex con Bitcoin

Alto apalancamiento: El apalancamiento para el trading de Bitcoin es ampliamente disponible para los corredores de Forex. Los traders con experiencia pueden aprovechar esto. Los márgenes muy grandes deben usarse con mucha precaución, ya que aumentan la posibilidad de pérdidas.

Depósito mínimo bajo: Algunas empresas de trading de divisas Forex de Bitcoin permiten a los traders abrir cuentas con tan solo $25. Empresas de trading de divisas Forex seleccionadas incluso han ofrecido promociones como un monto de depósito compensatorio. Los inversionistas deben asegurarse de que el corredor tenga buena reputación y esté adecuadamente regulado.

Trading de bajo costo: La mayoría de los corredores de divisas Forex utilizan criptomonedas para mantener bajas las tarifas de corretaje y atraer nuevos clientes.

Seguridad: Para realizar una transacción de Bitcoin no es necesario que revele los datos de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. En términos de precio y seguridad financiera, este es un beneficio significativo.

Sin fronteras globales: Las fronteras de una transacción de Bitcoin no son globales. Un corredor en el Reino Unido puede facilitar el trading de divisas Forex para un trader con sede en Sudáfrica. Aunque los obstáculos regulatorios aún pueden ser un problema, no existen restricciones geográficas si los traders y corredores se preparan para hacer negocios.

Contras de usar Bitcoin para hacer trading en Forex

El intercambio a diferentes tasas de cambio: Las personas intercambian Bitcoin a diferentes tasas de cambio. Los traders deben comprender las tasas de cambio de Bitcoin que empleará el corredor de divisas Forex.

Riesgo de la tasa del dólar estadounidense: Casi todos los corredores venden inmediatamente los Bitcoins que reciben como depósitos de los clientes y mantienen el dinero en dólares estadounidenses. El riesgo asociado con el tipo de cambio de Bitcoin a dólar estadounidense existe desde el momento del depósito hasta el retiro, incluso si un trader no establece inmediatamente una posición en un mercado de divisas.

Riesgo de volatilidad: En el pasado, los precios de Bitcoin han mostrado mucha volatilidad. Los corredores no regulados pueden aprovechar la volatilidad a su favor y en detrimento de los comerciantes sin restricciones.

Peligros de seguridad: Los Bitcoins depositados pueden ser robados mediante piratería, inclusive desde la billetera digital de un corredor, una particularidad de Bitcoin. Encuentre un corredor protegido contra robo con un seguro para reducir este riesgo.

Riesgo de apalancamiento: El uso del apalancamiento puede ser peligroso para los traders novatos que pueden no ser conscientes de la exposición. Este riesgo se aplica tanto a las transacciones de divisas Forex convencionales como al trading de divisas Forex con criptomonedas.

Mezcla de clases de activos: Las criptomonedas tienen su modelo de valoración y son una clase de activos completamente independientes. El trading de divisas Forex con Bitcoin crea una nueva moneda intermediaria que puede tener efectos imprevistos en las pérdidas y ganancias. Cualquier capital sin la seguridad de la moneda base por parte de un trader conlleva un riesgo.

Conclusión Aunque las criptomonedas como Bitcoin se están volviendo cada vez más populares, todavía existen numerosos riesgos. Hacer negocios en una moneda descentralizada que permite transacciones mundiales sin costos es ventajoso en el trading de divisas Forex. Sin embargo, el compromiso consiste en introducir una tercera moneda a lo que era un par comercial. Los traders deben usar solo corredores de divisas Forex con licencia local si quieren asumir ese riesgo.