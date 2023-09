¿Qué es una interfaz de audio?, por EUMES

Para procesar los sonidos, los músicos, bandas y productores necesitan un sistema de interfaz de audio. Esta es una de las partes más importantes para digitalizar el sonido y comenzar una producción musical. Se trata de un dispositivo con puertos de entrada y salida que permite conectar instrumentos, micrófonos y demás elementos a un ordenador.

Antes de adquirir cualquier equipo, es importante conocer las diferentes opciones disponibles y así elegir una que se adecúe a las necesidades particulares.

En este sentido, la Escuela de Música Avanzada y Sonido EUMES explica los diversos aspectos relacionados con una interfaz de audio.

Interfaz de audio: Un esencial en la producción musical Mientras las producciones independientes se siguen popularizando entre los músicos, los equipos de grabación son más accesibles para el público. Con relación a esto, la interfaz de audio es un dispositivo que permite conectar los instrumentos y micrófonos a una computadora. De esta manera, se puede grabar, editar y reproducir música.

Lo que hace esta interfaz es convertir las señales analógicas de audio en datos digitales que luego son procesadas por un software de grabación y producción musical.

Una de las interfaces más sencillas es la 2In/2Out. Como su nombre lo indica, contiene 2 entradas y dos salidas de audio, de manera que solo puede recibir esta cantidad de señales diferentes.

En el caso de las producciones que eventualmente necesitarán más entradas, el modelo 4In/4Out es una opción más completa. Existen interfaces de hasta 18In/18Out, pero solamente tienen 8 previos y 8 salidas de línea, el resto son digitales.

Aspectos a tomar en cuenta antes de comprar una interfaz de audio Con la gran variedad de equipos que existen en el mercado, es normal abrumarse y no saber cuál de todas las opciones elegir. Es por ello que antes de invertir en uno, se debe definir cuál va a ser su uso. Esto se debe a que la consola para grabar un instrumento o un cantante solista no es la misma que la que requiere un grupo más grande. Mientras que los productores de música electrónica que manejan grabaciones esporádicas no necesitan un equipo con varios puertos de entrada y salida.

Antes de tomar en cuenta el precio, es importante fijarse en la calidad de sus componentes. Generalmente, una interfaz más completa es recomendable para las grandes producciones que emplean un uso constante.

Existen equipos de gama alta de las marcas Universal Audio Apollo, RME, Motu y Apogee. Mientras que las de gama media son Tc Electronic, algunos modelos de Motu, Focusrite, Presonus y Audient.

Para tener un mayor conocimiento sobre la interfaz de audio, EUMES cuenta con una plataforma digital donde se pueden conocer todas sus formaciones disponibles, así como información sobre este tema en particular.