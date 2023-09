Ignacio Campoy en la Lista 10 Best CEO de Urban Beat 2023

El autor de varios libros, CEO y experto en Organización Empresarial, Ignacio Campoy, ha sido incluido en la Lista 10 Best CEO 2023 de la prestigiosa revista nacional Urban Beat Urban Beat es una publicación digital de presencia nacional con una amplia trayectoria y con profesionales de alto nivel. El medio lo conforman profesionales del periodismo, de la comunicación y la publicidad, la moda, el diseño gráfico, fotografía y producción audiovisual, y publica temáticas de alto impacto económico, empresarial y cultural.

En esta nueva publicación de su Lista de 10 Best CEO 2023, Ignacio Campoy CEO, autor de varios libros, conferenciante y articulista ha sido considerado merecedor de entrar en su ranking, junto con otras personalidades de ámbito empresarial, personas que desempeñan papeles clave dentro del tejido económico nacional.

Con motivo de la entrada de Ignacio Campoy en la Lista 10 Best CEO la revista de edición nacional Urban Beat, ha publicado un extenso artículo donde aborda lo que según Campoy significa hoy en día liderar con éxito, las características de un líder o los nuevos patrones de liderazgo.

Ignacio Campoy es autor de libros empresariales. Es postgraduado y colaborador de diferentes medios de comunicación como: La Razón, El Economista, Mercados21, Siglo XXI, El Diario Latinoamericano, Diario de Empresa, Andalucía Información, Extradigital, Andalucía Económica, Tribuna de Andalucía, Pymes Magazine, o el Diario de Sevilla.

Se auto define como "arquitecto de personas y organizaciones". Sus libros publicados hasta la fecha son: 'Metaliderazgo'. 'La ruta del éxito', 'Máster coach empresarial - Una profesión del presente para el futuro' y 'El libro del neuroemprendedor. De la idea al éxito'.

Ignacio Campoy cuenta con más de 37 años de trayectoria profesional, gran parte de ellos dedicados al estudio e investigación del potencial humano. Además, ha sido premiado con numerosos galardones por su contribución al ámbito formativo, docente y empresarial entre otras ha recibido reconocimientos como el Premio CEO del año concedido por el periódico La Razón, Premio Dux Canal CEO 2022, Premio Europeo al Talento Empresarial expedido por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI), Premio Nacional Reyes Católicos a la Excelencia Empresarial expedido por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, el Premio Europeo de Liderazgo otorgado por la Asociación Europeo de Economía y Competitividad, Medalla al Mérito al trabajo por la misma entidad en el año 2020 o incluido en el Ranking Top 100 Líderes Innovadores impulsado por el Grupo Red Business Market.