Corregir la sonrisa gingival con los expertos de la Clínica Calvo de Mora

La estética dental permite mejorar el aspecto no solo de los dientes, sino de las encías, de manera que todos los cambios puedan ir en armonía con los rasgos faciales. Uno de los problemas de estética dental con encías y dientes es la sonrisa gingival o sonrisa alta. En estos casos, el labio superior del paciente es demasiado corto y no cubre el hueso maxilar superior.

Para corregir este problema, en Clínica Calvo de Mora realizan la cirugía ortognática, con la cual los pacientes pueden recuperar una sonrisa más agradable.

Expertos en la corrección de la sonrisa gingival mediante la cirugía ortognática La sonrisa gingival no representa un problema funcional, sino solamente estético, ya que no afecta ninguna función bucal ni produce alteraciones.

Sin embargo, desde el punto de vista estético, las encías superiores no deben estar expuestas al sonreír. Uno de los mecanismos utilizados para corregir la sonrisa gingival es por medio de la cirugía ortognática, la cual consiste en corregir la posición del maxilar superior para lograr el equilibrio entre las características faciales.

En la Clínica Calvo de Mora realizan esta cirugía avanzada, apoyándose de la planificación 3D para corregir la deformidad facial y obtener la sonrisa perfecta para el paciente. En este centro trabaja un equipo de expertos especializados en sonrisa gingival, los cuales realizan un diagnóstico completo y preciso para determinar el tratamiento óptimo para cada paciente.

En este sentido, los especialistas se encargan de cada fase del tratamiento para conseguir resultados óptimos, desde una valoración médica personalizada y el análisis de radiografías, hasta la ortodoncia y seguimiento continuo postquirúrgico.

¿Cuáles son las ventajas de la cirugía ortognática? La cirugía ortognática es una de las soluciones más recomendadas para tratar la sonrisa gingival. Este procedimiento es de corta duración, con un tiempo estimado que va desde los 40 minutos hasta una hora y, al ser una operación ambulatoria, no altera las actividades cotidianas.

Gracias a esta cirugía, se puede disminuir considerablemente la exposición excesiva del tejido gingival, lo que influye directamente en cómo se aprecia la sonrisa. Además, se mejora la proporción entre los dientes y encías y se aporta un mayor equilibrio al rostro. Por otro lado, la operación se realiza bajo anestesia general, por lo que el paciente no sufrirá dolor durante la operación. Además, al ser una cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es rápida. Al aplicar este procedimiento, el paciente conseguirá una sonrisa más armónica y podrá mejorar la seguridad en sí mismo.

En Clínica Calvo de Mora cuentan con 22 años de experiencia en el tratamiento de problemas como la sonrisa gingival, y disponen de tecnología de última generación y excelentes especialistas que garantizan un trabajo excepcional.