Apuestas eSports: los juegos más populares y sus torneos emblemáticos

Los eSports y los videojuegos en general conforman uno de los sectores que más está creciendo en los últimos años. Los universos que presenta esta industria, con las posibilidades que ofrece internet, han hecho que su repercusión no haya dejado de crecer tanto a nivel de usuarios como trabajadores que se desarrollan en él.

En 2021 la industria generó con creces una facturación superior a los 1.000 millones de dólares. En cuanto a la participación del público, el último mundial de League of Legends, uno de los videojuegos más exitosos del momento, reunión a 73 millones de espectadores.

Además, estos eSports ya tienen consideración de oficialidad, y una muestra de ello es la NBA 2K League, que es la liga que organiza las competiciones 2K (el videojuego oficial de la NBA). Esta competición ya cuenta incluso con su propio draft de jugadores.

Esta explosión en el interés por los eSports se refleja también en el mundo de las apuestas. Si hace años los videojuegos, apostar en ellos, era poco más que un pasatiempo, un nicho muy secundario, hoy en día se ha convertido en una industria muy jugosa capaz de generar decenas de millones de euros.

Las apuestas en eSports atraen tanto a aficionados a los videojuegos como a las personas interesadas en el mundo de las apuestas y el azar. Hoy queremos contarte, con la ayuda de la casa de apuestas Betway España, cuáles son los juegos de eSports más populares y sus torneos más emblemáticos.

Los eSports más populares

Los deportes electrónicos se han convertido en todo un fenómeno global. Hasta tal punto genera fascinación esta actividad que importantes caras conocidas tanto del deporte como de la música, el cine o el entretenimiento, invierten o participan de esta industria. Michael Jordan, Gerard Piqué e Ibai Llanos, Jennifer Lopez o Drake son solo algunos ejemplos. Ellos, entre otros muchos, compiten en juegos tan populares como el LoL, el Dota 2 o el CS:GO.

League of Legends (LoL)

League of Legends (LoL) es un videojuego lanzado en 2009 por Riot Games. El LoL los jugadores compiten como parte de un equipo frente a otros rivales. Cada equipo está conformado por cinco jugadores con diferentes roles. En League of Legends son muy populares sus campeonatos mundiales donde se entregan premios millonarios a los ganadores. A nivel de apuestas es uno de los videojuegos más exitosos.

Dota 2

Dota 2 presenta semejanzas a LoL. En él compiten dos equipos de cinco jugadores y cada uno de ellos, los jugadores, es un héroe con habilidades únicas. El objetivo es eliminar al Antiguo oponente que protege su base, mientras cada jugador debe mantener a buen recaudo la suya. Dota 2 tiene un circuito competitivo oficial, el Dota Pro Circuit, que cada año se convierte en uno de los eventos más esperados de los eSports. Esto, por supuesto, también incluye a los apostadores.

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

Otro videojuego que causa mucha expectación es Counter Strike. Se trata de un eSport de disparos clásico en el que los jugadores compiten de manera individual. Su capacidad para atraer a aficionados lo ha convertido en uno de los juegos con más seguidores, y apostadores. A nivel global, el Major Champions Series es el campeonato que más interés genera.

Los torneos más seguidos en los eSports

Los eSports son muy populares por los deportes electrónicos en sí, pero también por la capacidad que tiene la industria de crear competiciones atractivas. En el caso de los juegos señalados, los torneos más populares son el Mundial de League of Legends, el The International en Dota 2 y las Blast Premier Series de CS:GO. Todos ellos son escenarios imprescindibles en el mundo de las apuestas.

En Betway España, que es una de las casas de apuestas más exitosas en nuestro país, su apartado de eSports incluye la opción de hacer apuestas combinadas o de participar en competiciones de todos los juegos citados y alguno más.



Betway Sports ofrece una experiencia excepcional para los apostadores en deportes electrónicos y además suma a estos otras categorías clásicas como los deportes tradicionales o los juegos de casino. Si eres un amante de este nueva fórmula de entretenimiento, no dudes en conocer más sobre torneos y competiciones con la ayuda de Betway.