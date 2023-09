La informalidad en las mypes en el Perú

A lo largo de los últimos años, la informalidad ha representado un importante tema de discusión en el mundo empresarial, especialmente para los pequeños negocios. Generalmente, esta situación se da cuando los ingresos o beneficios de un determinado negocio son inferiores a los costes que implica cumplir con sus obligaciones legales. Sin embargo, este fenómeno se presenta de diversas formas en diferentes contextos, y responde a distintas causas en cada caso.

Uno de los escenarios que muestra un crecimiento de esta situación es el mercado peruano, donde la informalidad en las mypes muestra un incremento en 2022, alcanzando un índice de 86,7 % respecto del 86,3 % registrado en 2021, y del 83,8 % obtenido en 2019. Estas cifras coinciden con un incremento del 11,9 % en el número de mypes en el Perú, cuya cifra pasó de 5,46 millones a un total de 6,06 millones en el mismo periodo. Sin embargo, de entre todas ellas, alrededor de 5,3 millones de negocios no se registraron en la SUNAT.

Esta situación llama la atención de diversas entidades, organismos e incluso empresas vinculadas al sector financiero, como Enfoque Contable, la cual, junto con estos otros actores, analiza esta situación para comprender las causas que originan este incremento de la informalidad entre los pequeños negocios.

Las principales causas detrás del incremento de la informalidad en las mypes peruanas Cuando se habla de informalidad entre las mypes en el Perú, el aspecto tributario aparece como uno de los principales factores detonantes. Sin embargo, según un superintendente de la SUNAT, estos índices de informalidad no pasan necesariamente por el aspecto tributario. Para el funcionario, esta situación obedece a circunstancias más profundas, como la legislación laboral, el acceso al financiamiento crediticio y la baja productividad. Este último elemento, según el experto, corresponde a varios aspectos, como la educación, la apertura de nuevos mercados o incluso la gestión eficiente de los recursos que recauda el Estado, los cuales han arrojado índices bajos en los últimos años.

Una postura similar es la que tiene el titular del Ministerio de Producción, quien señala que, si bien el tema tributario tiene cierto papel relevante en los índices de informalidad, no representa la causa medular de esta situación. En su perspectiva, el principal factor de la informalidad radica en la baja productividad de la mypes, lo que las lleva hacia condiciones de bajos salarios y poca rentabilidad. Esta situación encarece el cumplimiento de la normativa que requiere un negocio formal, y dificulta la posibilidad de mantener una plantilla de trabajadores estable.

Por otro lado, desde los representantes de los pequeños negocios, una de las mayores preocupaciones en este contexto es la desaceleración económica. Así lo recalca la presidenta de la Asociación Pyme Perú, quien señala que esta situación obedece a varios factores coyunturales recientes, como los conflictos políticos y sociales, presiones inflacionarias, la disminución de la inversión privada e incluso los efectos del fenómeno de El Niño. Todos estos aspectos plantean un escenario poco favorable para la regularización de las mypes en el Perú, las cuales deben abordar varios desafíos en el camino hacia una eventual mejora de la formalización.

Los desafíos de las mypes en el Perú ante un contexto desfavorable La confluencia de la baja productividad y la desaceleración de la economía plantea un aspecto poco favorable para las mypes en el Perú, ante el cual deben afrontar varios desafíos camino a la regularización. Para los representantes de estos negocios, uno de los primeros aspectos a superar es el endeudamiento con el sistema financiero.

El enfriamiento de la economía ha obligado a más de 3 millones de estas empresas a endeudarse profundamente con las entidades financieras, con un total que roza los 60.000 millones. Varios de estos negocios se ven limitados por estas deudas, y al mantenerse la productividad a la baja, no logran generar los ingresos suficientes para pagar sus créditos, lo que les mantiene en la situación de informalidad.

Para otros organismos empresariales, los principales desafíos para las mypes pasan por la necesidad de lograr cambios en la legislación, especialmente en relación con la flexibilidad laboral. Así lo resalta la directora ejecutiva de Comex Perú, quien señala que se necesita aligerar la rigidez laboral que actualmente establecen las leyes del país, ya que estas obligaciones generan gastos demasiado elevados para los pequeños negocios que buscan el camino formal.

Por su parte, la regularización no solo implica el cumplimiento de las leyes como deber ético, sino que abre importantes puertas para los pequeños negocios, como la posibilidad de aprovechar los 22 tratados de libre comercio suscritos por el país para exportar sus productos, algo que solo se puede hacer con un negocio formal.

Es por ello que diversas entidades, organismos y empresas, incluyendo a Enfoque Contable, están articulando esfuerzos para abordar estos desafíos. Según Haydee Injante, miembro del equipo directivo de esta firma de asesoría, su misión es apoyar a las empresas en la optimización de sus procesos tributarios y contables, además de ayudarlas a cumplir con todos los requisitos legales necesarios para formalizar sus negocios de manera efectiva.