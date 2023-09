Los libros de desarrollo personal que están disponibles en Libro Ideas

Durante los últimos años, el interés por conservar un equilibrio sostenido en la salud mental se ha incrementado entre millones de personas, sobre todo, en la búsqueda del éxito en cada ámbito de la vida: socio-afectivo, espiritual, intelectual, etc.

En este sentido, los cambios en los hábitos como la constancia en la lectura, la dedicación diaria al ejercicio, las nuevas formas de alimentación y los estudios e investigaciones alrededor de la vida profesional, entre otros aspectos, forman parte fundamental del crecimiento individual como la clave para alcanzar dicha armonización.

En este contexto, los libros se convierten en una de las herramientas más solicitadas por las personas que se encuentran trabajando en esos procesos. Y, particularmente, la empresa familiar Libro Ideas ha destacado en Valencia y Andorra por sus instalaciones amplias, luminosas y entretenidas, en las que los usuarios pueden llevar a cabo sus lecturas en temas relevantes para la salud.

De igual forma, cuenta con un portal que invita a adquirir libros de desarrollo personal o de otras categorías como economía, finanzas, matemáticas y lógica, humanidades, medicina, etc.

Variedad en contenido y autores con trayectoria Libro Ideas cuenta con un stock amplio de textos de desarrollo personal, como Hábitos atómicos, de James Clear, según el reconocido experto en hábitos el cambio real en nuestras vidas no proviene de grandes cambios, proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.

También, está disponible el libro del autor Daniel Goleman, Inteligencia emocional, el autor apoyándose en la más moderna investigación sobre el cerebro y la conducta, el autor explica por qué personas con un elevado coeficiente intelectual fracasan en sus empresas vitales, mientras que otras con un CI más modesto triunfan clamorosamente. La inteligencia emocional es una forma de interacción con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc.

Así mismo, ¿Quién se ha llevado mi queso?, escrito por Spencer Johnson, esta fábula simple e ingeniosa puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida. Con palabras y ejemplos comprensibles incluso para un niño, nos enseña que todo cambia, y que las fórmulas que sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas. El "queso" del relato representa cualquier cosa que queramos alcanzar "la felicidad, el trabajo, el dinero, el amor" y el laberinto es la realidad, con zonas desconocidas y peligrosas, callejones sin salida, oscuros recovecos y habitaciones llenas de queso.

En general, cientos de títulos relacionados con el desarrollo personal se pueden comprar desde la página, en la que el usuario recibe un primer acercamiento a la lectura con la sinopsis o descripción de cada uno de ellos.

Papelería y demás utensilios Además de la disponibilidad de libros de diferentes categorías y el servicio en sus sedes presenciales acogedoras y amplias, Libro Ideas oferta todo tipo de utensilios y elementos escolares, archivos, carpetas, regalos, decoraciones, agendas, calendarios, tazas, peluches, entre otros.

Sin embargo, Cofre Libro Ideas es un concepto que ha tenido una gran acogida entre las personas, pues les brinda la oportunidad de comprar en la página, un regalo completo y experiencial. Este contiene una caja de madera, un libro (sugerido, pero que el cliente también puede elegir entre el catálogo), una botella de vino Bodegas Martínez Alesanco y el sobre y la tarjeta diseñada con papel de calidad, para escribir un mensaje personalizado.