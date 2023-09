La clínica especializada en servicios odontológicos y cirugía maxilofacial, Clínica Calvo de Mora

Las enfermedades bucodentales no solo causan grandes molestias en esta área, sino que también pueden comprometer otras áreas y funciones del organismo. Por ello, el cuidado regular de la zona oral, con apoyo de una clínica odontológica de calidad, es esencial para la salud y el bienestar de las personas.

En Madrid, una de las mejores alternativas para llevar estos cuidados es la Clínica Calvo de Mora. Este establecimiento ofrece un amplio espectro de servicios odontológicos, entre los que destaca su principal especialidad, la cirugía maxilofacial. Para ello, cuentan con tecnología sumamente avanzada, junto con un equipo profesional altamente experimentado.

Una clínica integral con certificación de calidad La Clínica Calvo de Mora es un centro odontológico integral, el cual ofrece tratamientos eficaces en áreas como la ortodoncia, odontología general, implantología y medicina estética facial. Además de la cirugía ortognática, una rama particular dentro de la cirugía maxilofacial que se encarga de corregir las malformaciones dento-craneo-maxilofaciales, a fin de conseguir un equilibrio adecuado entre todos estos elementos.

Este tipo de procedimientos representa la especialidad primordial de esta clínica y su líder principal, el Dr. Jorge Calvo de Mora, experto en cirugía maxilofacial, quien señala que una buena parte de sus pacientes llegan recomendados por sus colegas de otras especialidades. Para todos ellos, esta clínica ofrece soluciones eficaces, que aportan un óptimo equilibrio para la zona cráneo-maxilofacial.

Estos procedimientos ayudan a restaurar por completo sus funciones masticatorias y respiratorias, a la vez que aportan una mejora estética general en la zona maxilofacial. Dichas intervenciones, junto con sus demás servicios y tratamientos odontológicos, cuentan con certificaciones de calidad sanitaria, debidamente homologadas por la Comunidad de Madrid, lo que refleja los altos niveles de calidad odontológica que maneja esta clínica.

El cuidado regular en la salud dental es clave Acudir con regularidad a una clínica dental es fundamental para el cuidado de la salud bucodental, incluso si no se tiene una enfermedad presente en su boca o no se sigue un tratamiento odontológico. Consultar de forma regular con el dentista ayuda justamente a mantener en equilibrio la salud e higiene oral y a prevenir la presencia de problemas que pueden tornarse en graves enfermedades no solo dentales, sino también para el resto del organismo. Por ejemplo, dolencias como la periodontitis no solo afectan a las encías, sino que, de prolongarse en el tiempo, pueden causar graves problemas a nivel cardiovascular y la pérdida parcial o total de los dientes.

Una visita regular al odontólogo permite detectar y tratar oportunamente este y varios otros cuadros periodontales, así como anticiparse y evitar problemas dentales bastante comunes, como las caries. Además, los especialistas en salud dental ayudan a los pacientes a conocer cómo cuidar adecuadamente de su dentadura, y a llevar una buena higiene oral para prevenir varios problemas y enfermedades. Todos estos beneficios forman parte de la Clínica Calvo de Mora, un establecimiento que se ha convertido en un referente de la salud dental en el centro de Madrid.