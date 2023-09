Trade Republic lanza inversión directa en bonos con cualquier importe para sus clientes

Como primer broker europeo, Trade Republic permite ahora a sus clientes invertir en bonos gubernamentales y corporativos a partir de 1 euro. Esto permite a los inversores asegurarse a largo plazo tipos de interés elevados y diversificar aún más su cartera. A partir del 1 de octubre de 2023, Trade Republic transferirá a sus clientes actuales y nuevos un 4% de interés anual sobre el efectivo no invertido Trade Republic amplía su oferta y redobla su posición como la mayor plataforma de ahorro en Europa: a partir de ahora los clientes pueden invertir diariamente en 500 bonos gubernamentales y corporativos con liquidez. Esto ofrece a los inversores la oportunidad de asegurarse altos tipos de interés a largo plazo.

"Especialmente en el entorno actual, los bonos son una clase de activo importante para beneficiarse a largo plazo de los altos tipos de interés. Somos el primer bróker de Europa que abre esta clase de activos a los inversores minoristas", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic. "Hasta ahora, los inversores tenían que recurrir a bancos o asesores con costes elevados para acceder al mercado de bonos. Con esta nueva oferta, damos un paso más para que el mercado de capitales sea accesible para más personas".

Trade Republic resuelve dos retos fundamentales del mercado de bonos para sus inversores: los bonos suelen requerir una inversión mínima de 1.000 euros, lo que hace que a menudo sean difíciles de pagar para muchas personas. Además, el mercado de bonos es confuso y resulta difícil encontrar productos con suficiente liquidez. Como primer broker de Europa, Trade Republic ofrece, de manera diaria, 500 bonos gubernamentales y corporativos con liquidez, en los que se puede invertir con tan sólo 1 euro. Como siempre: no hay comisión de orden para la compraventa, y sólo se aplica una comisión de terceros de 1 euro para la liquidación.

Esto abre por primera vez en Europa la compraventa de bonos, una clase de activo hasta ahora reservada a unos pocos inversores, a un amplio grupo de clientes. Esto está en consonancia con la misión de Trade Republic de democratizar el acceso al mercado de capitales. El actual entorno de mercado, con unos tipos de interés elevados, que acaban de ser aumentados de nuevo por el BCE, ofrece a los ciudadanos europeos la oportunidad de hacer crecer su patrimonio a largo plazo, también a través de productos de deuda como los bonos.

"Este lanzamiento es crucial para los inversores minoristas españoles por dos razones clave: los bonos vuelven a ser una alternativa a las cuentas de ahorro tradicionales de bajo interés para luchar contra la inflación, y los ahorradores españoles no tenían hasta hoy un acceso fácil a la inversión en bonos, lo que les hace perder atractivos bonos de gobiernos extranjeros y de empresas que a día de hoy ya sobrepasan un 4%. Los bonos vuelven a ser un tipo de activo interesante, y es parte de nuestro compromiso con los ahorradores españoles darles acceso a ellos", afirma Kintxo Cortés, Director Regional de Trade Republic.

Trade Republic transfiere el interés anual del 4% sobre el efectivo no invertido recibido de los bancos asociados a sus clientes actuales y nuevos a partir del 1 de octubre de 2023.

Sobre Trade Republic

